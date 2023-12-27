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Ekonomi Yarısı Bizden Kampanyası başvuruları nasıl yapılır?
Ekonomi

Yarısı Bizden Kampanyası başvuruları nasıl yapılır?

Yeniakit Publisher
2023-12-27 12:29:00 -
Yarısı Bizden Kampanyası başvuruları nasıl yapılır?

Yarısı Bizden Kampanyası ödeme planı! Kentsel dönüşüm için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da 350 bin konutun dönüştürüleceğini açıklamıştı. Bu sebeple pek çok kişi 'yarısı bizden kampanyası kimler başvuru yapabilir?' sorusunun cevabını araştırmaya başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde İstanbul'da 350 bin konutu dönüştürmeyi amaçlayan Kentsel Dönüşüm Yarısı Bizden Kampanyası kapsamında her bağımsız bölüm için toplamda 1,5 milyon liralık destek vereceklerini açıklamıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "350 bin konutu dönüştürmeyi amaçlayan kampanyayı başlatmış olacağız. 1 buçuk milyon liralık destek vereceğiz. Kredilerin ödenmesi evler tamamlandıktan sonra başlayacak ve ilk yılı faizsiz olarak tahsil edilecektir” ifadelerini kullanmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarının ardından kampanya ile ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan paylaşım geldi.

"Yarısı Bizden" kampanyası ile İstanbul'da her bir bağımsız bölümün dönüşümü için;

700 bin lira hibe

700 bin lira kredi
ÖNE ÇIKAN VİDEO

100 bin lira da tahliye desteği olmak üzere Toplam 1,5 milyon lira destek sağlanacak.

İlk etapta yüzde 100 anlaşmanın sağlandığı 70 bin bağımsız bölüm dönüşecek. Kampanya kapsamında her bağımsız bölüm için toplamda 1.5 milyon liralık destek verilecek.

Kampanyada, 100 bin lirası kira desteği olmak üzere 800 bin lira hibe, 700 bin lira da kredi uygulaması olacak. Kredilerin ödemesine evler tamamlandıktan sonra başlanacak, ilk yılı faizsiz tahsil edilecek. Kalan yıllarda kredi maliyet oranı TÜFE'nin yarısı kadar olacak.

İlk sırada Bahçelievler var

Sağlıksız yapı stoku ve bitişik nizam bina tipinin yoğun görüldüğü Bahçelievler, en çok başvuru yapılan ilçe. 51 bin 934 bağımsız bölüm bulunan 27 bin 500 bina için dönüşümün ilk adımı atılmış durumda.

Toplam yapı stokunun yüzde 80'i 99 depreminden önce yapılmış eski tip binalardan oluşan Bağcılar, Güngören, Üsküdar, Fatih ve Avcılar'da da talep yüksek.

Bağcılar'da 26 bin 500, Güngören'de 21 bin, Üsküdar'da 19 bin, Fatih'te 16 bin, Avcılar'da 14 bin başvuru yapıldı. Başakşehir'de 400, Çatalca'da 200, Şile'de 150, Adalar'da 87 başvuru var. Yüzde 100 anlaşmanın olduğu yer ise Bağcılar...

İstanbul Yarısı Bizden Kampanyası başvurusu nasıl yapılır?

Mülk sahibi e-Devlet üzerinden başvuru yapacak. Başvuruda gelir şartı aranmayacak ve başvuru bedeli ödenmeyecek. Başvuru süreci, başvuru yapılan internet sitesi üzerinden takip edilecek, ilerlemeler kısa mesaj ve mail olarak maliklere bildirilecek.

Yeni dönemde vatandaş evini kendisi yenileyecek. Deprem bölgesindeki uygulamalarda olduğu gibi vatandaş özel sektörle anlaşarak süreci başlatacak.

Bakanlık uzmanları tarafından binanın ön incelemesi yapılacak ve keşif raporu hazırlanacak.

Gönüllülük esasıyla anlaşma sağlanan bina için protokol hazırlanacak, proje aşamasına geçilecek.

Ruhsat alma süreci başlayacak.

Vatandaş ruhsatı aldıktan sonra anlaştığı müteahhidi bildirecek, kamu inşaat seviyesine göre aşama aşama ödeme yapacak. Dönüşüm için hak sahiplerinin yüzde 50+1 anlaşma oranına ulaşması yeterli olsa da hibe için yüzde 100 uzlaşı istenecek.

Binanın boşaltılmasıyla inşa süreci en geç 2 yıl içinde tamamlanacak, bu süreçte taşınma kira yardımı yapılacak.

Kaynak: Sabah

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