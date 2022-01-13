Yarınki maçlar hangileri? Yarın kimin hangi takımın maçı var? 14 Ocak 2022 Cuma maçları…

Yarınki maçlar... Yarın maç saat kaçta? Süper Lig'de 20. haftasının kapanış maçında Fenerbahçe, kendi evinde Adana Demirspor'a 2-1 yenildi. FB’nin sahasındaki yenilgisi taraftarı kızdırmaya yeterken, yönetim istifa sesleri yüksemeye başladı. Trabzonspor, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor’u 1-0 yendiği ligde liderlik koltuğunu sürdürmenin keyfini çıkartıyor. Galatasaray’da Fatih Terim sonrası yapacağı ilk maç ise büyük bir heyecanla takip ediliyor. Süper Lig 21. haftanın en heyecanlı maçları hiç kuşkusuz Fenerbahçe ve Galatasaray maçları ile Trabzonspor maçları ve maç sonuçlarında olacak. Futbol severler yarın hangi maç var, yarın kimin maçı var, yarın oynanacak maçlar hangileri? Yarın maç saat kaçta? Yarın kimin hangi maç var? soruları yanıt aramakta. İşte Süper Lig, Avrupa Ligi 12 Ocak 2022 Çarşamba maç saatleri.

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında yarın Gaziantep FK'yi ağırlayacak. Vodafone Park'taki karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Ligin 20. haftasında Çaykur Rizespor ile deplasmanda 2-2 berabere kalan Beşiktaş, 29 puanla 9. sırada bulunuyor. Gaziantep FK ise 31. puanla 7. sırada yer alıyor. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 21. hafta maçlarının programı şöyle:

Yarın hangi maçlar saat kaçta, ne zaman?

14 Ocak Cuma maçları şöyle:

20.00 Menemenspor-Bandırmaspor TRT Spor

23.00 Brighton-Crystal Palace S Sport

Süper Lig 21. haftanın programı Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklandı.

20.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Göztepe (Yeni Malatya)

20.00 Beşiktaş-Gaziantep FK (Vodafone Park)

15 Ocak Cumartesi maçları ne zaman saat kaçta?

13.30 Adana Demirspor-Yukatel Kayserispor (Yeni Adana)

16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Çaykur Rizespor (Atatürk Olimpiyat)

16.00 Demir Grup Sivasspor-Trabzonspor (Bahçeşehir Okulları Sivas 4 Eylül)

19.00 Medipol Başakşehir-İttifak Holding Konyaspor (Başakşehir Fatih Terim)

19.00 Fraport TAV Antalyaspor-Fenerbahçe (Antalya)

16 Ocak Pazar maçları ne zaman saat kaçta?

13.30 Altay-Aytemiz Alanyaspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

16.00 GZT Giresunspor-Kasımpaşa (Çotanak)

19.00 Atakaş Hatayspor-Galatasaray (Yeni Hatay)

Ligin 21. haftasındaki Medipol Başakşehir-İttifak Holding Konyaspor maçı, Konyasporlu futbolcu Ahmet Çalık'ın vefatı nedeniyle ertelendi.

Süper Lig 20. hafta maç sonuçları

Trabzonspor-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: 1-0

Gaziantep FK-VavaCars Fatih Karagümrük: 3-1

Aytemiz Alanyaspor-Medipol Başakşehir: 1-1

Kasımpaşa-Atakaş Hatayspor: 3-1

Galatasaray-GZT Giresunspor: 0-1

İttifak Holding Konyaspor-Demir Grup Sivasspor: 0-1

Yukatel Kayserispor-Altay: 1-0

Göztepe-Fraport TAV Antalyaspor: 4-0

Çaykur Rizespor-Beşiktaş: 2-2

Fenerbahçe-Adana Demirspor: 1-2