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Eğitim Yarın okullar tatil mi? Bolu, Karabük, Samsun, Ordu, Tunceli, Bingöl, Bitlis ve Şırnak’ta okul tatil mi?
Eğitim

Yarın okullar tatil mi? Bolu, Karabük, Samsun, Ordu, Tunceli, Bingöl, Bitlis ve Şırnak’ta okul tatil mi?

Yarın okullar tatil mi? Yarın hangi ilde okullar tatil edidi? Okul tatil edildi mi? 17 Ocak Pazartesi okul var mı? soruları Meteoroloji Genel Müdürlüğünden gelen son dakika sarı uyarı sonrası merak edilir oldu. Meteoroloji’den aralarında Bolu, Karabük, Samsun, Ordu, Tunceli, Bingöl, Bitlis ve Şırnak’ın olduğu illere kar yağışı konusunda sarı uyarıda bundu. Peki hangi illerde yarın okullar tatil? Bolu, Karabük, Samsun, Ordu, Tunceli, Bingöl, Bitlis ve Şırnak’ta okul tatil mi? Kar tatili olan iller hangileri? 17 Ocak tatil olan okullar var mı?

Yeniakit Publisher
2022-01-16 13:52:00 - 2022-01-16 13:53:24
Yarın okullar tatil mi? Bolu, Karabük, Samsun, Ordu, Tunceli, Bingöl, Bitlis ve Şırnak’ta okul tatil mi?

Yarın okullar tatil mi, hangi ilde okullar tatil son dakika haberi: Yoğun kar yağışı baz illerde hayatı olumsuz yönde ettilerden, soğuk hava nedeniyle Anadolu’nun bir çok köyünde içme suları dondu. Don ve buzlanma söz konusu olurken, Meteoroloji de 19 il için sarı ve turuncu uyarıda bulundu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara ve İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Karadeniz Bölgesi'nin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Batı Karadeniz ile Orta ve Doğu Karadeniz kıyı kesimlerinde, Artvin ve Ardahan çevrelerinde yoğun kar şeklinde görülmesi bekleniyor.

okullar tatil mi, meteoroloji hava durumu

Bolu, Karabük, Samsun, Ordu, Tunceli, Bingöl, Bitlis ve Şırnak’ta okul tatil mi?

Meteoroloji'nin internet sitesindeki haritada ise 11 ile turuncu, 8 ile ise sarı kod ile uyarı yapıldı.Sarı uyarı yapılan iller: Bolu, Karabük, Samsun, Ordu, Tunceli, Bingöl, Bitlis, Şırnak. Turuncu uyarı yapılan iller: Düzce, Zonguldak, Bartın, Kastamonu, Sinop, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Van, Hakkari. Peki yarın okullar tatil mi? Yarın hangi ilde okul tatil?

 

Türkiye genelinde etkili olan soğuk hava dalgası nedeniyle il ve ilçelerde okulların tatil edilip edilmeyeceği hem öğrenciler hem de veliler tarafından merak ediliyor. Peki, 17 Ocak okullar tatil mi? 17 Ocak kar tatili haberi Artvin’den geldi. Artvin Valiliği yarın okulların tatil edildiğini açıklarken, Bolu, Karabük, Samsun, Ordu, Tunceli, Bingöl, Bitlis ve Şırnak’ta okul tatil haberine ilişkin henüz bir açıklama gelmedi.

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