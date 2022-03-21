Yarın okullar tatil mi Amasya 22 Mart! Amasya valilik açıklaması:
Amasya’da soğuk hava ve kar yağışı etkisini sürdürüyor. Kar yağışının yaşandığı illerden peş peşe okul tatili haberleri geliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yarın için Amasya'da kar yağışı uyarısı geldi. Bu nedenle ‘Amasya okullar tatil mi?’ sorusunun cevabı araştırılıyor. Peki, Amasya okullar tatil oldu mu?
Amasya okullar tatil oldu mu? Amasya’da yaşanan olumsuz hava koşulları sebebiyle okulların tatil edilip edilmeyeceği merak ediliyor. Konu hakkında Amasya Valisi sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Peki, 22 Mart Salı Amasya okullar tatil mi?
Amasya 22 Mart Salı yarın okullar tatil mi?
Amasya Valiliğinden yapılan açıklamada, etkili olan kar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelindeki okullarda taşımalı eğitim ve öğretimin 21 Mart Pazartesi günü tatil edildiği bildirildi. Meteoroloji verilerine göre, Amasya’da yarın yoğun kar yağışı söz konusu. Meteoroloji’nin Amasya için kar yağışı uyarısından sonra öğrenci ve veliler Amasya’da yarın 22 Mart Salı okullar tatil mi? sorusunu sormaya başladı. Amasya Valiliğinden yarın okullar tatil açıklaması ise henüz gelmedi.