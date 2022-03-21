Yarın okullar tatil mi Amasya 22 Mart! Amasya valilik açıklaması:

Amasya okullar tatil oldu mu? Amasya’da yaşanan olumsuz hava koşulları sebebiyle okulların tatil edilip edilmeyeceği merak ediliyor. Konu hakkında Amasya Valisi sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Peki, 22 Mart Salı Amasya okullar tatil mi?

Amasya 22 Mart Salı yarın okullar tatil mi?

Amasya Valiliğinden yapılan açıklamada, etkili olan kar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelindeki okullarda taşımalı eğitim ve öğretimin 21 Mart Pazartesi günü tatil edildiği bildirildi. Meteoroloji verilerine göre, Amasya’da yarın yoğun kar yağışı söz konusu. Meteoroloji’nin Amasya için kar yağışı uyarısından sonra öğrenci ve veliler Amasya’da yarın 22 Mart Salı okullar tatil mi? sorusunu sormaya başladı. Amasya Valiliğinden yarın okullar tatil açıklaması ise henüz gelmedi.