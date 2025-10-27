Yarın okul var mı? 28 Ekim okullar var mı?

Cumhuriyet Bayramı heyecanı tüm yurtta artarken gözler okulların tatil durumuna çevrildi. 29 Ekim Çarşamba günü tam gün resmi tatil ilan edilirken öğrenciler ve veliler bir gün öncesi olan 28 Ekim’de okulların durumunu merak ediyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da “yarın okul var mı, ders yapılacak mı?” sorusu gündemdeki yerini koruyor. Peki, yarın okul var mı?

28 Ekim’de okullar yarım gün mü olacak?

Cumhuriyet Bayramı öncesinde 28 Ekim günü, her yıl olduğu gibi bu yıl da öğleden sonra resmi tatil kapsamında değerlendiriliyor. Yani öğrenciler sabah saatlerinde derslere girecek ancak 13.00 itibarıyla eğitim sona erecek. Kamu kurumları, okullar ve üniversiteler öğleden sonra tatil olacak.

29 Ekim’de kimler tatil yapacak?

29 Ekim Çarşamba günü ise tam gün resmi tatil. Tüm okullar, üniversiteler, kamu kurumları ve birçok özel sektör kuruluşu bu tarihte kapalı olacak. Bazı özel işletmelerde ise resmi tatil günlerinde çalışma yapılabiliyor; bu durumda çalışanlara ek mesai ücreti ödeniyor.