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Yaşam Yarın motokuryeler çalışmayacak mı? İstanbul motosiklet elektrikli scooter kullanmak yasak mı kaç gün?
Yaşam

Yarın motokuryeler çalışmayacak mı? İstanbul motosiklet elektrikli scooter kullanmak yasak mı kaç gün?

İstanbul’da yarın motokuryelerin çalışması yasak mı 10-11 Mart | İstanbul’da son yılların en şiddetli kar yağışının gerçekleşmesi bekleniyor. Ocak ayında yaşanan şiddetli fırtına sebebiyle motokuryelerin çalışması bir süre yasaklanmıştı. O sebeple pek çok kişi yarın yani 10 Mart Perşembe günü motosiklet kullanımının İstanbul’da yasaklanıp yasaklanmadığını araştırıyor. Peki, 10-11 Mart motokuryeler çalışmayacak mı?

Yeniakit Publisher
2022-03-09 10:28:00 -
Yarın motokuryeler çalışmayacak mı? İstanbul motosiklet elektrikli scooter kullanmak yasak mı kaç gün?

Türkiye, Aybar fırtınasının etkisi altına girecek. Uzmanlar 1987 yılının ardından İstanbul’un en şiddetli kar yağışı ile karşı karşıya olduğunu belirtiyor. Bu sebeple pek çok kişi 10-11 Mart tarihlerinde motorkuryelik, motosiklet ve elektrikli scooter kullanımına ilişkin bir karar verilip verilmediğini araştırıyor.

Yarın motokuryeler çalışmayacak mı? İstanbul motosiklet elektrikli scooter kullanmak yasak mı kaç gün?

İstanbul’da ocak ayında yaşanan kar fırtınasında motorkuryelik, motosiklet ve elektrikli scooter kullanımı birkaç günlüğüne yasaklanmıştı. Ocak ayında İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, “İstanbul’daki yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle trafik seyir ve can güvenliğini sağlamak için bir sonraki duyuruya kadar motokuryelik yapılmayacak, motosiklet ve elektrikli scooterlar kullanılmayacaktır” açıklaması yapmıştı.

Ancak 10-11 Mart tarihlerinde benzer bir karar verilip verilmeyeceğine ilişkin şimdilik resmi bir açıklama bulunmuyor. Konu hakkında bir açıklama yapılırsa haberlerimizde yer vereceğiz.

 

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