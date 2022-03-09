İstanbullular, Aybar fırtınasını bekliyor. Uzmanlar önümüzdeki üç dört gün boyunca şiddetli kar yağışlarının beklendiğini ifade ediyor. Ocak ayında yaşanan kar yağışı sebebiyle megakentte ulaşım adeta felç olmuştu. Benzer bir durumun oluşmaması adına sefer saatleriyle ilgili bir kararın alınıp alınmadığı araştırılıyor. Peki, yarın metrobüs çalışır mı?

Yarın metrobüs otobüs Marmaray metro çalışacak mı? 10-11 Mart otobüs metro metrobüs sefer saatleri:

İstanbul'da etkili olacak kar yağışı sebebiyle 8 Mart'ta Karla Mücadele Hazırlık Toplantısı gerçekleştirildi. İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) Hasdal Yerleşkesi'nde gerçekleştirilen toplantıya, Vali Ali Yerlikaya'nın yanı sıra İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu, vali yardımcıları, ilçe kaymakamları, ilçe belediye başkanları, bölge ve il müdürleri ile ilgili kurumların temsilcileri katıldı.

İstanbul’da 24 Ocak’ta yağan şiddetli kar yağışı sırasında metro, metrobüs, Marmaray ve İETT otobüsleri çalışmıştı ancak yoğunluk ve olumsuz hava koşulları sebebiyle ulaşımda aksaklıklar yaşanmıştı. 10-11 Mart’ta ulaşım araçlarının sefer saatlerine yönelik bir açıklama yapılmadı. Konu hakkında bir açıklama geldiğinde haberlerimizde yer vereceğiz.

Karla mücadele hazırlıklarında personel ve araç durumu

Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü, 473 kilometrelik sorumluluk ağında 754 personel, 209 araç, İstanbul Büyükşehir Belediyesi 4 bin 23 kilometrelik sorumluluk ağı ve 465 güzergahta 7 bin 421 personel, 1584 araç ve iş makinesiyle görev yapacak.

Jandarma 435 tim, 2 bin 554 personel, 660 araç, emniyet de 219 noktada 373 trafik ve 1917 asayiş ekibinin yanı sıra 5 bin 498 personelle çalışmalarını sürdürecek. ICA (Yavuz Sultan Selim Köprüsü-Kuzey Çevre Otoyolu) 91 araç, 215 personel, Kuzey Marmara Otoyolu 61 araç ve personelle, AFAD 78 araç ve 207 personelle çalışacak.

112 Acil Çağrı Merkezi 1363 personelle, İstanbul Havalimanı 131 özel pist aracı ve 381 personelle, Sabiha Gökçen Havalimanı 59 özel pist aracı ve 67 personelle, 39 ilçe kaymakamlıklarının ilçe afet ve acil durum yönetim merkezleri ile Vefa Sosyal Destek Grupları da görevde olacak.

Kızılay ise 30 noktada 92 araç, 32 mobil araç, 180 personel ve 120 gönüllü ile karla mücadeleye destek verecek.