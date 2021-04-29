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Gündem Yarın marketler açık mı? Tam kapanma günlerinde market, manavlar açık olacak mı?
Gündem

Yarın marketler açık mı? Tam kapanma günlerinde market, manavlar açık olacak mı?

Kam kapanmada marketler açık olacak mı? Korona tedbirleri kapsamında 29 Nisan Perşembe akşamı saat 19:00’dan 17 Mayıs sabah saat 05:00’e kadar sürecek şekilde tam kapanma gerçekleştirilecek. 17 günlük süreçte istisnalar dışında sokağa çıkmak yasak olacak. Peki marketler açık mı? Tam kapanma günlerinde market, manavlar açık olacak mı?

Yeniakit Publisher
2021-04-29 14:14:00 - 2021-04-29 14:14:47
Yarın marketler açık mı? Tam kapanma günlerinde market, manavlar açık olacak mı?

Gerçekleştirilen son kabine toplantısının ardından tam kapanma kararı çıkarken 29 Nisan-17 Mayıs tarihleri arasında uygulanacak tam kapanma süresince marketlerin çalışma saatlerine ilişkin detaylarda İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile duyuruldu.

Tam kapanma günlerinde market, manavlar açık olacak mı?

Marketler 28-29 Nisan tarihleri arasında sabah 10:00 akşam 18:00 saatleri arasında hizmet vermeye devam edecek. 30 Nisan-16 Mayıs tarihleri arasında haftanın 7 günü boyunca marketler 10:00-17:00 saatleri arasında hizmet vermeye devam edecek. Pazar günü zincir marketler kapalı olurken bakkal, kuruyemişçi, kasap gibi işletmeler açık olacak ve hizmet vermeye 10:00-17:00 saatleri arasında devam edecek.

65 yaş üstü markete gitmesi yasak mı?

Yasak süresince en yakın markete ihtiyaçlarını alabilmek için gidebileceği açıklaması yapılırken 65 yaş üstü, 20 yaş altı vatandaşların markete gidip gelmelerine müsaade edilmeyecek.

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