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Spor Yarın kimin maçı var? Yarın kimin maçı var? 30 Aralık 2021 Perşembe hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda?
Spor

Yarın kimin maçı var? Yarın kimin maçı var? 30 Aralık 2021 Perşembe hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda?

Bugün hangi maçlar var, yarın kimin maçı var? Yarın oynanacak maçlar hangileri? soruları ister Süper Lig olsun ister 1. Lig olsun ister Avrupa maçları olsun her hafta futbolseverler tarafından araştırılıyor. Peki yarın hangi maçlar var? Yarın maçlar saat kaçta? Bu hafta hangi maçlar var? Bugün yarın oynanacak maçlar saat kaçta?

Yeniakit Publisher
2021-12-29 17:06:00 - 2021-12-29 17:12:44
Yarın kimin maçı var? Yarın kimin maçı var? 30 Aralık 2021 Perşembe hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda?

Maçlar ne zaman saat kaçta? 30 Aralık Perşembe günü oynanacak lig maçlarının yanında Portekiz Süper Ligi, Premier Lig, Almanya Bundesliga, Fransa Ligue maçları ne zaman oynanacağı yakından takip edilmekte. Peki yarın hangi maçlar var? Yarın kimin maçı var? Yarın oynanacak maçlar hangileri? İşte 30 Aralık Perşembe maç saatleri kaçta, hangi kanalda?

kimin maçı var, maç saat kaçta

Yarın hangi maçlar var?

30 Aralık Perşembe oynanacak maçlar hangileri?

00.00 Sporting Lisbon - Portimonense S Sport, Bilyoner

15.00 Kayserispor - Aksaray Bld A Spor

15.00  Konyaspor - Ümraniyespor A Spor

17.00 Sivasspor - Ankaragücü A Spor

17.00 Gaziantep FK - Bursaspor A Spor

21.00 Beşiktaş - Altay A Spor

22.30 Everton - Newcastle S Sport

23.15 Manchester Unt - Burnley A Spor, S Sport

bugün hangi maç var, yarın kimin maçı var,

31 Aralık Cuma hangi maçlar var?

00.00 Porto - BenficaS Sport, Bilyoner

18.15 Valencia - Espanyol Spor Smart, Bilyoner

1 Ocak Cumartesi hangi maçlar var?

15.30 Arsenal - Manchester CityS Sport

18.00 Watford - TottenhamS Sport

18.00 Leicester City - NorwichS Sport

20.30 Crystal Palace - WesthamS Sport

bugün kimin maçı var, yarın hangi maçlar var

2 Ocak Pazar hangi maçlar var?

16.00 Getafe - Real Madrid Spor Smart, Bilyoner

17.00 Brentford - Aston Villa A Spor, S Sport

17.00 Everton - BrightonS Sport

17.00 Leeds United - BurnleyS Sport

17.00 Southampton - NewcastleS Sport

18.15 Elche - GranadaSpor Smart, Bilyoner

18.15 Atletico Madrid - Rayo VallecanoSport Smart, Bilyoner

19.30 Liverpool - ChelseaS Sport

20.30 Alaves - Real SociedadSport Smart, Bilyoner

20.30 Real Betis - Celta VigoSport Smart, Bilyoner

23.00 Mallorca - BarcelonaSport Smart, Bilyoner

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