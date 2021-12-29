Yarın kimin maçı var? Yarın kimin maçı var? 30 Aralık 2021 Perşembe hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda?
Bugün hangi maçlar var, yarın kimin maçı var? Yarın oynanacak maçlar hangileri? soruları ister Süper Lig olsun ister 1. Lig olsun ister Avrupa maçları olsun her hafta futbolseverler tarafından araştırılıyor. Peki yarın hangi maçlar var? Yarın maçlar saat kaçta? Bu hafta hangi maçlar var? Bugün yarın oynanacak maçlar saat kaçta?
Maçlar ne zaman saat kaçta? 30 Aralık Perşembe günü oynanacak lig maçlarının yanında Portekiz Süper Ligi, Premier Lig, Almanya Bundesliga, Fransa Ligue maçları ne zaman oynanacağı yakından takip edilmekte. Peki yarın hangi maçlar var? Yarın kimin maçı var? Yarın oynanacak maçlar hangileri? İşte 30 Aralık Perşembe maç saatleri kaçta, hangi kanalda?
Yarın hangi maçlar var?
30 Aralık Perşembe oynanacak maçlar hangileri?
00.00 Sporting Lisbon - Portimonense S Sport, Bilyoner
15.00 Kayserispor - Aksaray Bld A Spor
15.00 Konyaspor - Ümraniyespor A Spor
17.00 Sivasspor - Ankaragücü A Spor
17.00 Gaziantep FK - Bursaspor A Spor
21.00 Beşiktaş - Altay A Spor
22.30 Everton - Newcastle S Sport
23.15 Manchester Unt - Burnley A Spor, S Sport
31 Aralık Cuma hangi maçlar var?
00.00 Porto - BenficaS Sport, Bilyoner
18.15 Valencia - Espanyol Spor Smart, Bilyoner
1 Ocak Cumartesi hangi maçlar var?
15.30 Arsenal - Manchester CityS Sport
18.00 Watford - TottenhamS Sport
18.00 Leicester City - NorwichS Sport
20.30 Crystal Palace - WesthamS Sport
2 Ocak Pazar hangi maçlar var?
16.00 Getafe - Real Madrid Spor Smart, Bilyoner
17.00 Brentford - Aston Villa A Spor, S Sport
17.00 Everton - BrightonS Sport
17.00 Leeds United - BurnleyS Sport
17.00 Southampton - NewcastleS Sport
18.15 Elche - GranadaSpor Smart, Bilyoner
18.15 Atletico Madrid - Rayo VallecanoSport Smart, Bilyoner
19.30 Liverpool - ChelseaS Sport
20.30 Alaves - Real SociedadSport Smart, Bilyoner
20.30 Real Betis - Celta VigoSport Smart, Bilyoner
23.00 Mallorca - BarcelonaSport Smart, Bilyoner