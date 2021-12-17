Yarın kimin maçı var? Yarın hangi maçlar var? Süper Lig 17. hafta Cumartesi maçları
Süper Lig'de yarın hangi maçlar var? Süper Lig'de bu hafta hangi maçların olduğu sporseverlerin merak ettiği konuların başında geliyor. Geride kalan 16 haftanın ardından heyecanın arttığı ligde, bu hafta da kritik maçlar olacak. Peki, Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? Yarın hangi maçlar var? Yarın oynanacak maçlar hangileri? 18 Aralık Cumartesi yarın hangi takımın maçı var? İşte Süper Lig 17. hafta yarın oynanacak maçları.
Süper Lig'de 17. hafta 17 Aralık’ta oynanacak 1 karşılaşmayla başlayacak. Süper Lig’de bugün GZT Giresunspor-Altay karşı karşıya gelecek. Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de bu hafta maç programı şöyle:
Süper Lig 17. hafta maçları ne zaman?
Süper Lig'de 17. haftanın programı şöyle:
Bugün hangi maçlar var?
20.00 GZT Giresunspor-Altay (Çotanak Spor Kompleksi)
18 Aralık Cumartesi hangi maçlar var?
13.30 Kasımpaşa-Demir Grup Sivasspor (Recep Tayyip Erdoğan)
16.00 Trabzonspor-Atakaş Hatayspor (Medical Park)
16.00 İttifak Holding Konyaspor-Fraport TAV Antalyaspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
19.00 Aytemiz Alanyaspor-Adana Demirspor (Bahçeşehir Okulları)
19.00 Galatasaray-Medipol Başakşehir (Nef)
19 Aralık Pazar maçları hangileri?
13.30 Çaykur Rizespor-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (Çaykur Didi)
16.00 Göztepe-VavaCars Fatih Karagümrük (Gürsel Aksel)
16.00 Yukatel Kayserispor-Gaziantep FK (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
19.00 Fenerbahçe-Beşiktaş (Ülker)