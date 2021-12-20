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Eğitim Yarın Kastamonu'da okullar tatil mi? Kastamonu yarın okullar tatil mi? 21 Aralık Salı kar tatili olan iller hangileri?
Eğitim

Yarın Kastamonu'da okullar tatil mi? Kastamonu yarın okullar tatil mi? 21 Aralık Salı kar tatili olan iller hangileri?

Meteoroloji'den yapılan son dakika açıklamasına göre bugün akşam saatlerinden itibaren yoğun kar yağışı bekleniyor. Yağışların Zonguldak, Bartın, Düzce, Karabük ve Kastamonu’nun kuzeyi ile Sinop’u kar ve karla karışık yağmur yağması bekleniyor. Meteoroloji hava durumu sonrası Zonguldak’ta okullar tatil mi? Zonguldak yarın okul var mı? Kastamonu kar tatili, okullar tatil mi sorusu hakkında Valilik açıklama yapıp yapmadığı yoğun ilgi görüyor. Kastamonu'da yarın okullar tatil mi? 21 Aralık yarın kar tatili var mı? Gözler Kastamonu Valiliği’nde.

Yeniakit Publisher
2021-12-20 13:57:00 - 2021-12-20 13:58:09
Yarın Kastamonu'da okullar tatil mi? Kastamonu yarın okullar tatil mi? 21 Aralık Salı kar tatili olan iller hangileri?

Yarın okullar tatil mi? “21 Aralık Salı günü yani yarın okullar tatil mi?" sorusu öğrenciler ve veliler tarafından merak ediliyor. Kastamonu, Zonguldak, Bartın, Düzce, Karabük yarın okullar tatil mi? sorusu öğrenciler tarafından sorulmakta. 

Meteoroloji'den yapılan son dakika açıklamasına göre Batı Karadeniz'de bugün akşam saatlerinden itibaren yoğun kar yağışı bekleniyor. Yağışların Zonguldak, Bartın, Düzce, Karabük ve Kastamonu’nun kuzeyi ile Sinop’un kıyı kesimlerde yağmur ve karla karışık yağmur, iç ve yüksek kesimlerde yoğun kar yağışı (20 cm üzeri) şeklinde olması bekleniyor.

kastamonu hava durumu

Yarın Kastamonu'da okullar tatil mi?

Kastamonu’da okulların tatil olup olmadığı merak ediliyor. Kastamonu Valiliği tarafından yapılan kar tatili açıklamaları her yıl yoğun ilgi görüyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamalara göre Kastamonu’da akşam saatlerinde kar yağışı başlayacak. Merakla beklenen kar tatili ile ilgili henüz valilik tarafından bir açıklama yapılmadı.

Hangi illerde okullar tatil?

Yoğun kar yağışı nedeniyle Konya merkez Karatay, Meram ve Selçuklu ilçesi ile Beyşehir, Derebucak, Hüyük ve Seydişehir ilçelerinde eğitime 20 Aralık tarihi itibariyle 1 gün süreyle ara verildi.

 

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