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Yaşam Yarın kar mı yağacak? Kar nereye hangi illere yağacak?
Yaşam

Yarın kar mı yağacak? Kar nereye hangi illere yağacak?

Kar nereye hangi illere yağacak? Türkiye günlerdir fırtınanın etkisi altında. Milyonlar fırtınanın ne zaman sona ereceğini, hangi illerde kar yağışının olacağını araştırıyor. Peki, kar nereye yağacak?

Yeniakit Publisher
2021-11-30 20:16:00 -
Yarın kar mı yağacak? Kar nereye hangi illere yağacak?

Türkiye günlerdir olumsuz hava koşullarıyla mücadele ediyor. Vatandaşlar kar yağışının ne zaman başlayacağını araştırmaya başladı. Peki, kar mı yağacak?

Yarın kar mı yağacak? Kar nereye hangi illere yağacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Yusuf Ziya Yavuz, ülke genelinde dün ve bugün etkili olan fırtınanın yarın iç ve doğu bölgelerde etkili olmaya devam edeceğini, sabah saatlerinde iç ve doğu bölgelerinde kar yağışı başlayacağını bildirdi.

Yavuz, "Salıyı çarşambaya bağlayan gece ve çarşamba sabah saatlerinde Batı Karadeniz'in iç kesimleri, İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısında yer yer hafif kar yağışlarının görülmesini beklemekteyiz. Yarınki yağışların da Doğu Karadeniz'in doğu kesimlerinde kuvvetli, Rize'den Hopa'ya kadar olan kıyı hattında da çok kuvvetli olmasını bekliyoruz. Yağışların, Elazığ, Erzurum, Malatya, Kahramanmaraş çevrelerinde kuvvetli olmasını tahmin ediyoruz. Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer özellikle 1000 metrenin üzerindeki yerleşim yerlerinde yoğun kar yağışlarının görülmesini bekliyoruz. Bu bölgedeki vatandaşların yoğun kar yağışına kadar dikkatli olmasını istiyoruz."

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