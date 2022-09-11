Yarın kaçıncı sınıflar okula başlayacak?
Liseler yarın mı açılacak? 5 Eylül Pazartesi anasınıfı ve 1.sınıflar için uyum haftası başladı. Pek çok kişi ise 12 Eylül Pazartesi günü kaçıncı sınıflar için derslerin başlayacağını araştırıyor. Peki, okullar ne zaman açılıyor? Lise öğrencileri ne zaman okula başlayacak?
2022-2023 eğitim öğretim yılının ne zaman başlayacağı, kaçıncı sınıfların pazartesi günü ders başı yapacağı merak ediliyor. Peki, okullar ayın kaçında açılacak?
Yarın kaçıncı sınıflar okula başlayacak?
Yeni eğitim öğretim yılı 12 Eylül Pazartesi günü başlayacak. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri yarın ders başı yapacak. Birinci ara tatil 14-18 Kasım tarihlerinde ikinci ara tatil ise 17-20 Nisan tarihlerinde yapılacak. 2022-2023 eğitim öğretim yılı yarıyıl tatili 23 Ocak-3 Şubat 2023'te yapılacak. Gelecek yıl okullar 16 Haziran 2023'te tatil olacak.