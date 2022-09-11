Yarın kaçıncı sınıflar okula başlayacak?

Liseler yarın mı açılacak? 5 Eylül Pazartesi anasınıfı ve 1.sınıflar için uyum haftası başladı. Pek çok kişi ise 12 Eylül Pazartesi günü kaçıncı sınıflar için derslerin başlayacağını araştırıyor. Peki, okullar ne zaman açılıyor? Lise öğrencileri ne zaman okula başlayacak?