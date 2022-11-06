Yeni haftayla birlikte kabine toplantısının yapılıp yapılmayacağı merak ediliyor. Bu sebeple pek çok kişi ‘Kabine toplantısı ne zaman?’ sorusunun cevabını araştırıyor.

Yarın kabine toplantısı var mı? Kabine toplantısı konuları neler?

Kabine toplantıları genellikle 14 gün aralıklarla gerçekleştiriliyor. Son kabine toplantısı 24 Eylül’de yapıldı. Bir sonraki kabine toplantısı 7 Kasım Pazartesi günü gerçekleşecek. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamalarda bulunması bekleniyor.

Kabine toplantısında başörtüsü düzenlemesinin görüşülmesi, iç ve dış politikanın masaya yatırılması bekleniyor.

Kabine toplantısında ana maddenin ekonomik gelişmeler olması bekleniyor. Meclis gündemindeki torba yasalar kabinede ele alınacak. Ayrıca doğalgaz yardımı gibi kış döneminde verilebilecek olası destekler üzerinde de konuşulacak. Ayrıca emeklilikte yaşa takılanlar, taşeron ve geçici işçiler ile sözleşmeli memurlara kadro çalışması da devam ediyor. EYT ve kadro çalışmasında yıl sonuna kadar önemli adımların atılması beklenirken, kabinede son durumun gündeme gelmesi bekleniyor.