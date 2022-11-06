  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Katil Esed bu kez mülteci kampını vurdu! Ölü ve çok sayıda yaralı var

TCG Anadolu'da görev yapacak! Bayraktar TB3 İHA'yı yakın takibe aldılar

MİT'ten, vatan haini olmayanlara düğün bayram ettirecek operasyon! O alçak, cehennemi boyladı

AK Partili vekilden "Hadi oradan" dedirten çıkış! O kadar da uzun boylu değil beyefendi

Katar talep etti! Türkiye, TCG Burgazada'yı gönderdi: Mehmetçik hazır, aktif görev alacak

Türkiye'nin tarihi başarısı dünyayı salladı: Başkan Erdoğan'ın çok kartı var

EYT’li milyonlar merak ediyor! Aralık’ta sona erecek

Gladiocu Özdağ’ın haber kaynağı yine FETÖ: Ahlaksızca attığı iftira böyle deşifre oldu!

Yeniden Refah Partisi'nde kongre günü! 'Mücahit Erbakan' sloganları ile karşılandı..

Meral Akşener'den skandal "başörtüsü" kararı! Yazıklar olsun sana
Aktüel Yarın kabine toplantısı var mı? Kabine toplantısı konuları neler?
Aktüel

Yarın kabine toplantısı var mı? Kabine toplantısı konuları neler?

Bu hafta kabine toplantısı var mı? Milyonlar önemli kararların alındığı kabine toplantısının ne zaman gerçekleşeceğini araştırıyor. Peki, kabine toplantısı ne zaman yapılacak hangi konular görüşülecek?

Yeniakit Publisher
2022-11-06 15:04:00 -
Yarın kabine toplantısı var mı? Kabine toplantısı konuları neler?

Yeni haftayla birlikte kabine toplantısının yapılıp yapılmayacağı merak ediliyor. Bu sebeple pek çok kişi ‘Kabine toplantısı ne zaman?’ sorusunun cevabını araştırıyor.

Yarın kabine toplantısı var mı? Kabine toplantısı konuları neler?

Kabine toplantıları genellikle 14 gün aralıklarla gerçekleştiriliyor. Son kabine toplantısı 24 Eylül’de yapıldı. Bir sonraki kabine toplantısı 7 Kasım Pazartesi günü gerçekleşecek. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamalarda bulunması bekleniyor.

Kabine toplantısında başörtüsü düzenlemesinin görüşülmesi, iç ve dış politikanın masaya yatırılması bekleniyor.

Kabine toplantısında ana maddenin ekonomik gelişmeler olması bekleniyor. Meclis gündemindeki torba yasalar kabinede ele alınacak. Ayrıca doğalgaz yardımı gibi kış döneminde verilebilecek olası destekler üzerinde de konuşulacak. Ayrıca emeklilikte yaşa takılanlar, taşeron ve geçici işçiler ile sözleşmeli memurlara kadro çalışması da devam ediyor. EYT ve kadro çalışmasında yıl sonuna kadar önemli adımların atılması beklenirken, kabinede son durumun gündeme gelmesi bekleniyor.

Pazar günü hava nasıl olacak? 6 Kasım Pazar İstanbul Ankara İzmir hava durumu
Pazar günü hava nasıl olacak? 6 Kasım Pazar İstanbul Ankara İzmir hava durumu

Yaşam

Pazar günü hava nasıl olacak? 6 Kasım Pazar İstanbul Ankara İzmir hava durumu

Deprem mi oldu? 6 Kasım Pazar son dakika depremleri:
Deprem mi oldu? 6 Kasım Pazar son dakika depremleri:

Aktüel

Deprem mi oldu? 6 Kasım Pazar son dakika depremleri:

TOKİ kuraları ne zaman çekilecek? İl il TOKİ kura takvimi:
TOKİ kuraları ne zaman çekilecek? İl il TOKİ kura takvimi:

Ekonomi

TOKİ kuraları ne zaman çekilecek? İl il TOKİ kura takvimi:

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23