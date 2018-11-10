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Yarın İstanbul'da bu yollar kapanacak

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından, yarın Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak olan karşılaşma nedeniyle bazı yolların trafiğe kapatılacağı açıklandı.

10 Kasım 2018 Cumartesi 14:46
Yarın İstanbul'da bu yollar kapanacak

Fenerbahçe ile Aytemiz Alanyaspor arasında yarın oynanacak maç nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak.

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, yarın 18.00'de Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde, Fenerbahçe ile Aytemiz Alanyaspor arasında oynanacak futbol müsabakası sebebiyle alınan emniyet tedbirleri kapsamında, bazı yolların ulaşıma kapalı olacağı belirtildi.

Açıklamada, yarın saat 15.00'ten müsabaka bitimine kadar Recep Peker Caddesi (Yoğurtçu Parkı Caddesi kavşağından Bağdat Caddesi kavşağına kadar kısım), Kördere ve Şefikbey Sokağının trafiğe kapatılacağı kaydedildi.

Haber Tarihi: 10 Kasım 2018 Cumartesi 14:46
  1. Fenerbahçe
  2. Aytemiz Alanyaspor
  3. İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü
  4. Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi
  5. Recep Peker Caddesi
  6. Bağdat Caddesi

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