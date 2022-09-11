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Eğitim Yarın ilk ders saat kaçta olur? 12 Eylül Pazartesi ders saatleri:
Eğitim

Yarın ilk ders saat kaçta olur? 12 Eylül Pazartesi ders saatleri:

2022-2023 eğitin öğretim yılı 12 Eylül Pazartesi günü başlayacak. Öğrenciler ise yarın ilk dersin kaçta başlayacağını araştırıyor.

Yeniakit Publisher
2022-09-11 20:53:00 -
Yarın ilk ders saat kaçta olur? 12 Eylül Pazartesi ders saatleri:

Milyonlarca öğrenci 12 Eylül Pazartesi günü ders başı yapacak. Öğrenciler saat kaçta okula gitmeleri gerektiğini araştırıyor.

Yarın ilk ders saat kaçta olur? 12 Eylül Pazartesi ders saatleri:

Ders saatleri okuldan okula farklılık gösteriyor. Bu sebeple ilk ders saatini ve çıkış saatini okul yönetiminden öğrenmeniz doğru olacaktır.

2022-2023 eğitim öğretim yılı ilk ara tatili 14-18 Kasım 2022'de yapılacak. Öğrenciler için 23 Ocak-3 Şubat 2023'te yarıyıl tatili, 17-20 Nisan 2023'te ise ikinci ara tatil dönemi olacak. Eğitim öğretim dönemi, 16 Haziran 2023'te sona erecek.

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