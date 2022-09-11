Yarın ilk ders saat kaçta olur? 12 Eylül Pazartesi ders saatleri:
2022-2023 eğitin öğretim yılı 12 Eylül Pazartesi günü başlayacak. Öğrenciler ise yarın ilk dersin kaçta başlayacağını araştırıyor.
Milyonlarca öğrenci 12 Eylül Pazartesi günü ders başı yapacak. Öğrenciler saat kaçta okula gitmeleri gerektiğini araştırıyor.
Yarın ilk ders saat kaçta olur? 12 Eylül Pazartesi ders saatleri:
Ders saatleri okuldan okula farklılık gösteriyor. Bu sebeple ilk ders saatini ve çıkış saatini okul yönetiminden öğrenmeniz doğru olacaktır.
2022-2023 eğitim öğretim yılı ilk ara tatili 14-18 Kasım 2022'de yapılacak. Öğrenciler için 23 Ocak-3 Şubat 2023'te yarıyıl tatili, 17-20 Nisan 2023'te ise ikinci ara tatil dönemi olacak. Eğitim öğretim dönemi, 16 Haziran 2023'te sona erecek.