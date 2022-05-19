Yarın hava nasıl olacak? İstanbul hava durumu güncel:
20 Mayıs Cuma günü havanın nasıl olacağı merak ediliyor. İstanbul son iki günü geçtiğimiz haftaya oranla daha serin ve yağışlı geçidi. Bu sebeple İstanbul’da yarın ve hafta sonu havanın nasıl olacağı merak ediliyor. İstanbul hava durumu 20 21 22 Mayıs
Zorlu geçen kış mevsiminin ardından milyonlar güneşli günleri bir hayli özledi. Son iki gündür İstanbul yağışlı havanın etkisi altında. Peki, İstanbul’da yarın hava nasıl olacak?
Yarın hava nasıl olacak? İstanbul hava durumu güncel:
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin doğusu ile güneybatı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Güney Ege, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun doğusu ile Sakarya, Isparta, Burdur ve Tokat çevreleri, Antalya’nın batısı ile bu akşam saatlerinde Batı Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Sakarya, Antalya merkez ve batısı, Kahramanmaraş, Konya, Karaman, Aksaray, Nevşehir ve Niğde çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Marmara'nın güneyi, Kıyı Ege, Doğu Akdeniz'in iç kesimlerş Doğu Anadolu'nun batısında kuzeyli, Doğu Anadolu'nun doğusunda güneybatı yönlerden kuvvetli(40-60 KM / SAAT) olarak esmesi beklenmektedir.
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Sakarya çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin güneyinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
EDİRNE 7°C, 26°C
Parçalı az bulutlu
İSTANBUL 8°C, 21°C
Parçalı bulutlu
KIRKLARELİ 7°C, 23°C
Parçalı az bulutlu
KOCAELİ 9°C, 24°C
Parçalı az bulutlu
EGE
Parçalı, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Güney Ege'nin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Kıyı Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR 5°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ 9°C, 26°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR 13°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
MANİSA 12°C, 27°C
Parçalı bulutlu
AKDENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu, Isparta ve Burdur çevreleri ile Antalya'nın merkez ve batısı ile bu akşam saatlerinde Kahramanmaraş çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
ADANA 16°C, 30°C
Parçalı bulutlu
ANTALYA 17°C, 26°C
Parçalı bulutlu, merkez ve batı ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY 15°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
MERSİN 16°C, 27°C
Parçalı bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde Konya, Karaman, Aksaray, Niğde ve Nevşehir çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 5°C, 20°C
Parçalı bulutlu
ÇANKIRI 3°C, 21°C
Parçalı bulutlu
ESKİŞEHİR 4°C, 22°C
Parçalı bulutlu
KONYA 8°C, 19°C
Parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kıyıları ile Düzce çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 2°C, 20°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
DÜZCE 4°C, 24°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı
SİNOP 12°C, 20°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı
ZONGULDAK 10°C, 18°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, kıyıları ve Tokat çevreleri ile bu akşam saatlerinde Orta Karadeniz kıyıları ile Doğu Karadeniz'in yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak, iç kesimlerinin yükseklerinde (2500 metre üzeri) yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor.
AMASYA 6°C, 20°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu
ORDU 10°C, 17°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN 10°C, 19°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON 9°C, 16°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, doğusu ile bu akşam saatlerinde kuzey kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, batısında kuzey ve kuzeydoğu, güneydoğusunda güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
ERZURUM 4°C, 12°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS 4°C, 8°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, sağanak yağışlı
MALATYA 6°C, 22°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
VAN 8°C, 18°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 12°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu
GAZİANTEP 12°C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu
SİİRT 14°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu
ŞANLIURFA 17°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu