Zorlu geçen kış mevsiminin ardından milyonlar güneşli günleri bir hayli özledi. Son iki gündür İstanbul yağışlı havanın etkisi altında. Peki, İstanbul’da yarın hava nasıl olacak?

Yarın hava nasıl olacak? İstanbul hava durumu güncel:

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin doğusu ile güneybatı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Güney Ege, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun doğusu ile Sakarya, Isparta, Burdur ve Tokat çevreleri, Antalya’nın batısı ile bu akşam saatlerinde Batı Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Sakarya, Antalya merkez ve batısı, Kahramanmaraş, Konya, Karaman, Aksaray, Nevşehir ve Niğde çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Marmara'nın güneyi, Kıyı Ege, Doğu Akdeniz'in iç kesimlerş Doğu Anadolu'nun batısında kuzeyli, Doğu Anadolu'nun doğusunda güneybatı yönlerden kuvvetli(40-60 KM / SAAT) olarak esmesi beklenmektedir.

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Sakarya çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin güneyinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

EDİRNE 7°C, 26°C

Parçalı az bulutlu

İSTANBUL 8°C, 21°C

Parçalı bulutlu

KIRKLARELİ 7°C, 23°C

Parçalı az bulutlu

KOCAELİ 9°C, 24°C

Parçalı az bulutlu

EGE

Parçalı, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Güney Ege'nin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Kıyı Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR 5°C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ 9°C, 26°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR 13°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

MANİSA 12°C, 27°C

Parçalı bulutlu

AKDENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, Isparta ve Burdur çevreleri ile Antalya'nın merkez ve batısı ile bu akşam saatlerinde Kahramanmaraş çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

ADANA 16°C, 30°C

Parçalı bulutlu

ANTALYA 17°C, 26°C

Parçalı bulutlu, merkez ve batı ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY 15°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

MERSİN 16°C, 27°C

Parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde Konya, Karaman, Aksaray, Niğde ve Nevşehir çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 5°C, 20°C

Parçalı bulutlu

ÇANKIRI 3°C, 21°C

Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR 4°C, 22°C

Parçalı bulutlu

KONYA 8°C, 19°C

Parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kıyıları ile Düzce çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 2°C, 20°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

DÜZCE 4°C, 24°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı

SİNOP 12°C, 20°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı

ZONGULDAK 10°C, 18°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, kıyıları ve Tokat çevreleri ile bu akşam saatlerinde Orta Karadeniz kıyıları ile Doğu Karadeniz'in yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak, iç kesimlerinin yükseklerinde (2500 metre üzeri) yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor.

AMASYA 6°C, 20°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

ORDU 10°C, 17°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 10°C, 19°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON 9°C, 16°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, doğusu ile bu akşam saatlerinde kuzey kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, batısında kuzey ve kuzeydoğu, güneydoğusunda güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

ERZURUM 4°C, 12°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS 4°C, 8°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, sağanak yağışlı

MALATYA 6°C, 22°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

VAN 8°C, 18°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 12°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu

GAZİANTEP 12°C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİİRT 14°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu

ŞANLIURFA 17°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu