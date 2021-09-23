Yarın hangi takımın maçı var? Süper Lig 7. hafta cuma cumartesi pazar günü maçları

Süper Lig 7. hafta maçları... Bu hafta hangi takımın maçı var? Süper Lig'in 7. haftası 24 Eylül Cuma günü oynanacak maçla başlayacak. Süper Lig’in 6. hafta maç sonuçlarına göre liderlik koltuğunda Beşiktaş oturmaya devam ederken, 14 puanla Hatayspor ligi ikinci sırada yer alıyor. Bu sezon pek de beklenen performansı sergileyemeyen Galatasaray puanı 8. Futbolseverler Süper Lig 7. hafta maç programını ile Süper Lig 7. hafta maç saatlerini merak ediyor. Peki yarın hangi takımın maçı var? Cuma günü hangi takımın maçı var? Cumartesi hangi takımın maçı var? İşte bu hafta hangi takımın maçı var? sorusunun cevabı.