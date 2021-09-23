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Spor Yarın hangi takımın maçı var? Süper Lig 7. hafta cuma cumartesi pazar günü maçları
Spor

Yarın hangi takımın maçı var? Süper Lig 7. hafta cuma cumartesi pazar günü maçları

Süper Lig 7. hafta maçları... Bu hafta hangi takımın maçı var? Süper Lig'in 7. haftası 24 Eylül Cuma günü oynanacak maçla başlayacak. Süper Lig’in 6. hafta maç sonuçlarına göre liderlik koltuğunda Beşiktaş oturmaya devam ederken, 14 puanla Hatayspor ligi ikinci sırada yer alıyor. Bu sezon pek de beklenen performansı sergileyemeyen Galatasaray puanı 8. Futbolseverler Süper Lig 7. hafta maç programını ile Süper Lig 7. hafta maç saatlerini merak ediyor. Peki yarın hangi takımın maçı var? Cuma günü hangi takımın maçı var? Cumartesi hangi takımın maçı var? İşte bu hafta hangi takımın maçı var? sorusunun cevabı.

Yeniakit Publisher
2021-09-23 13:12:00 - 2021-09-23 13:21:02
Yarın hangi takımın maçı var? Süper Lig 7. hafta cuma cumartesi pazar günü maçları

Süper Lig 7. hafta maçları için heyecan dorukta. Ligde durumda olan Beşiktaş, Süper Lig'in 7. haftasında yarın deplasmanda Altay ile karşı karşıya gelecek. Ligde haftanın açılış maçında Altay ile Beşiktaş, Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda saat 20.00'de karşı karşıya gelecek.

Süper Lig 7. hafta maç programı 

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 7. hafta maçlarının programı şöyle:

bu hafta maçları

24 Eylül Cuma hangi maçlar var?

20.00 Altay-Beşiktaş (Bornova Aziz Kocaoğlu)

25 Eylül Cumartesi hangi maçlar var?

13.30 Demir Grup Sivasspor-VavaCars Fatih Karagümrük (Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül)

16.00 Fraport TAV Antalyaspor-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (Antalya)

19.00 Adana Demirspor-Gaziantep (Yeni Adana)

26 Eylül Pazar hangi maçlar var?

13.30 GZT Giresunspor-Yukatel Kayserispor (Çotanak)

16.00 Medipol Başakşehir-Çaykur Rizespor (Başakşehir Fatih Terim)

16.00 Atakaş Hatayspor-Fenerbahçe (Yeni Hatay)

19.00 Galatasaray-Göztepe (Türk Telekom)

27 Eylül Pazartesi hangi maçlar var?

20.00 Trabzonspor-Aytemiz Alanyaspor (Medical Park)

20.00 Kasımpaşa-İttifak Holding Konyaspor (Recep Tayyip Erdoğan)

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