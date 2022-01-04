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Spor Yarın hangi maçlar var? Yarın kimi maçı var?
Spor

Yarın hangi maçlar var? Yarın kimi maçı var?

5 Ocak günün maçları | Futbolseverler 5 Ocak Çarşamba akşamı oynanacak maçları araştırmaya başladı. Peki, yarın hangi liglerde maçlar var?

Yeniakit Publisher
2022-01-04 20:35:00 -
Yarın hangi maçlar var? Yarın kimi maçı var?

Futbolseverler 5 Ocak Çarşamba akşamı oynanacak olan maçları araştırmaya başladı. Peki, yarın akşam hangi maçlar oynanacak?

Yarın hangi maçlar var? Yarın kimi maçı var?

18.00 Leganes-Real Sociedad (Copa Del Rey)     tivibu Spor 3

18.00 Eibar-Mallorca (Copa Del Rey)                      tivibu Spor 4

18.00 Cartagena-Valencia (Copa Del Rey)                            tivibu Spor 5

20.45 Beşiktaş-Antalyaspor        ATV

21.30 Linares-Barcelona (Copa Del Rey)                tvibu Spor 2

22.00 Valladolid-Real Betis (Copa Del Rey)           tivibu Spor 5

22.00 Mirandes-Rayo Vallencano (Copa Del Rey)              tivibu Spor 4

22.00 Baleares-Celta Vigo (Cope Del Rey)             tvibu Spor 3

22.45 Chelsea-Tottenham (ingiltere Lig Kupası)beIN Sport 2

23.30 Alcoyano-Real Madrid (Copa Del Rey)       tivibu Spor 2

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