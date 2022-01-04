Yarın hangi maçlar var? Yarın kimi maçı var?
5 Ocak günün maçları | Futbolseverler 5 Ocak Çarşamba akşamı oynanacak maçları araştırmaya başladı. Peki, yarın hangi liglerde maçlar var?
Futbolseverler 5 Ocak Çarşamba akşamı oynanacak olan maçları araştırmaya başladı. Peki, yarın akşam hangi maçlar oynanacak?
Yarın hangi maçlar var? Yarın kimi maçı var?
18.00 Leganes-Real Sociedad (Copa Del Rey) tivibu Spor 3
18.00 Eibar-Mallorca (Copa Del Rey) tivibu Spor 4
18.00 Cartagena-Valencia (Copa Del Rey) tivibu Spor 5
20.45 Beşiktaş-Antalyaspor ATV
21.30 Linares-Barcelona (Copa Del Rey) tvibu Spor 2
22.00 Valladolid-Real Betis (Copa Del Rey) tivibu Spor 5
22.00 Mirandes-Rayo Vallencano (Copa Del Rey) tivibu Spor 4
22.00 Baleares-Celta Vigo (Cope Del Rey) tvibu Spor 3
22.45 Chelsea-Tottenham (ingiltere Lig Kupası)beIN Sport 2
23.30 Alcoyano-Real Madrid (Copa Del Rey) tivibu Spor 2