Yarın hangi maçlar var? Süper Lig puan durumu güncel
Süper Lig 18.hafta sonuçları | Süper Lig’de 18.hafta 21 Aralık Salı akşamı oynanan maçlarla başladı. Peki, yarın hangi maçlar var? Süper Lig 18.hafta maçları | Süper Lig puan durumu güncel
Süper Lig’de 18.hafta heyecanı yaşanıyor. Futbolseverler yarın oynanacak maçları araştırmaya başladı. Peki, yarın hangi maçlar var?
Yarın hangi maçlar var? Süper Lig puan durumu güncel
Fraport TAV Antalyaspor-Kasımpaşa: 1-1
Medipol Başakşehir-GZT Giresunspor: 3-1
Altay-Trabzonspor: 1-2
Adana Demirspor-Galatasaray:2-0
22 Aralık Çarşamba
17.00 Demir Grup Sivasspor-Çaykur Rizespor
17.00 Atakaş Hatayspor-İttifak Holding Konyaspor
20.00 Gaziantep FK-Aytemiz Alanyaspor
20.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Fenerbahçe
23 Aralık Perşembe
17.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Yukatel Kayserispor
20.00 Beşiktaş-Göztepe
19.hafta
25 Aralık Cumartesi
13.30 Kasımpaşa-Altay
16.00 GZT Giresunspor-Atakaş Hatayspor
16.00 Galatasaray-Fraport TAV Antalyaspor
19.00 Trabzonspor-Medipol Başakşehir
26 Aralık Pazar
13.30 Çaykur Rizespor-Gaziantep FK
16.00 Göztepe-Adana Demirspor
16.00 Aytemiz Alanyaspor-VavaCars Fatih Karagümrük
19.00 Fenerbahçe-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor
27 Aralık Pazartesi
20.00 Yukatel Kayserispor-Demir Grup Sivasspor
20.00 İttifak Holding Konyaspor-Beşiktaş