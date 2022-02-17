Yarın hangi maçlar var? Süper Lig haftanın maçları:
Süper Lig 26.hafta | Süper Lig’de 26. Hafta heyecanı 18 Şubat Cuma akşamı başlayacak. Futbolseverler ise günün maçlarını araştırmaya başladı. Peki, yarın hangi maçlar var? Süper Lig bu haftanın maçları
Süper Lig’de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Futbolseverler ise 26. Ve 27.hafta oynanacak maçların fikstürünü araştırmaya başladı. Peki, bu hafta kimin maçı var? Süper Lig haftanın maçları
Yarın hangi maçlar var? Süper Lig haftanın maçları:
26. hafta
18 Şubat Cuma:
20.00 İttifak Holding Konyaspor-Kasımpaşa
20.00 Çaykur Rizespor-Medipol Başakşehir
19 Şubat Cumartesi:
13.30 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Fraport TAV Antalyaspor
16.00 Yukatel Kayserispor-GZT Giresunspor
19.00 Beşiktaş-Altay
20 Şubat Pazar:
13.30 Gaziantep FK-Adana Demirspor
16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Demir Grup Sivasspor
16.00 Aytemiz Alanyaspor-Trabzonspor
19.00 Fenerbahçe-Atakaş Hatayspor
21 Şubat Pazartesi:
20.00 Göztepe-Galatasaray
27. Hafta
25 Şubat Cuma:
20.00 Adana Demirspor-Fraport TAV Antalyaspor
20.00 Trabzonspor-Yukatel Kayserispor
26 Şubat Cumartesi:
16.00 Medipol Başakşehir-VavaCars Fatih Karagümrük
19.00 Demir Grup Sivasspor-Beşiktaş
27 Şubat Pazar:
13.30 Altay-Gaziantep FK
13.30 GZT Giresunspor-Göztepe
16.00 Aytemiz Alanyaspor-İttifak Holding Konyaspor
16.00 Atakaş Hatayspor-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor
19.00 Galatasaray-Çaykur Rizespor
28 Şubat Pazartesi:
20.00 Kasımpaşa-Fenerbahçe