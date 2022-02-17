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Spor Yarın hangi maçlar var? Süper Lig haftanın maçları:
Spor

Yarın hangi maçlar var? Süper Lig haftanın maçları:

Süper Lig 26.hafta | Süper Lig’de 26. Hafta heyecanı 18 Şubat Cuma akşamı başlayacak. Futbolseverler ise günün maçlarını araştırmaya başladı. Peki, yarın hangi maçlar var? Süper Lig bu haftanın maçları

Yeniakit Publisher
2022-02-17 09:56:00 -
Yarın hangi maçlar var? Süper Lig haftanın maçları:

Süper Lig’de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Futbolseverler ise 26. Ve 27.hafta oynanacak maçların fikstürünü araştırmaya başladı. Peki, bu hafta kimin maçı var? Süper Lig haftanın maçları

Yarın hangi maçlar var? Süper Lig haftanın maçları:

26. hafta

18 Şubat Cuma:

20.00 İttifak Holding Konyaspor-Kasımpaşa

20.00 Çaykur Rizespor-Medipol Başakşehir

19 Şubat Cumartesi:

13.30 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Fraport TAV Antalyaspor

16.00 Yukatel Kayserispor-GZT Giresunspor

19.00 Beşiktaş-Altay

20 Şubat Pazar:

13.30 Gaziantep FK-Adana Demirspor

16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Demir Grup Sivasspor

16.00 Aytemiz Alanyaspor-Trabzonspor

19.00 Fenerbahçe-Atakaş Hatayspor

21 Şubat Pazartesi:

20.00 Göztepe-Galatasaray

27. Hafta

25 Şubat Cuma:

20.00 Adana Demirspor-Fraport TAV Antalyaspor

20.00 Trabzonspor-Yukatel Kayserispor

26 Şubat Cumartesi:

16.00 Medipol Başakşehir-VavaCars Fatih Karagümrük

19.00 Demir Grup Sivasspor-Beşiktaş

27 Şubat Pazar:

13.30 Altay-Gaziantep FK

13.30 GZT Giresunspor-Göztepe

16.00 Aytemiz Alanyaspor-İttifak Holding Konyaspor

16.00 Atakaş Hatayspor-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor

19.00 Galatasaray-Çaykur Rizespor

28 Şubat Pazartesi:

20.00 Kasımpaşa-Fenerbahçe

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