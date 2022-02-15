  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Yarın hangi maçlar var? Şampiyonlar Ligi hangi maçlar 16 Şubat
Spor

Yarın hangi maçlar var? Şampiyonlar Ligi hangi maçlar 16 Şubat

16 Şubat hangi maçlar hangi kanalda? Futbolseverler 16 Şubat Çarşamba akşamı hangi liglerde maçların oynanacağını araştırmaya başladı. Peki, yarın akşam hangi maçlar var? 16 Şubat Çarşamba günün maçları:

Yeniakit Publisher
2022-02-15 22:07:00 -
Yarın hangi maçlar var? Şampiyonlar Ligi hangi maçlar 16 Şubat

Futbolla iç içe bir gün geçirmek isteyenler günün maçlarını araştırmaya başladık. Peki, yarın hangi maçlar oynanacak?

Yarın hangi maçlar var? Şampiyonlar Ligi hangi maçlar 16 Şubat

Son 16 turunda 15 Şubat Salı ve 16 Şubat Çarşamba günü toplam 4 karşılaşma yapılacak. Bu turun ilk mücadeleleri, 22 ve 23 Şubat'taki müsabakalarla tamamlanacak.

Çeyrek finale yükselen takımlar, 8-9 ve 15-16 Mart tarihlerindeki rövanş karşılaşmaları sonunda belli olacak.

Tamamı TSİ 23.00'te başlayacak son 16 turu ilk maçlarının programı şöyle:

16 Şubat Çarşamba

Inter- Liverpool  Exxen, CBC Sport

Salzburg-Bayern Münih  Exxen, CBC Sport

1.Lig

14.30 Keçiörengücü-Balıkesirspor           TRT Spor, beIN Max 1

17.00 İstanbulspor-Boluspor      TRT Spor, beIN Max 1

20.00 Menemenspor-Ankaragücü           TRT Spor, beIN Max 1

20.00 Denizlispor-Altınordu        TRT Türk, beIN Max 2

İspanya La Liga

21.00 Atletico Madrid-Levante

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay