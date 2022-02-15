Yarın hangi maçlar var? Şampiyonlar Ligi hangi maçlar 16 Şubat
16 Şubat hangi maçlar hangi kanalda? Futbolseverler 16 Şubat Çarşamba akşamı hangi liglerde maçların oynanacağını araştırmaya başladı. Peki, yarın akşam hangi maçlar var? 16 Şubat Çarşamba günün maçları:
Futbolla iç içe bir gün geçirmek isteyenler günün maçlarını araştırmaya başladık. Peki, yarın hangi maçlar oynanacak?
Yarın hangi maçlar var? Şampiyonlar Ligi hangi maçlar 16 Şubat
Son 16 turunda 15 Şubat Salı ve 16 Şubat Çarşamba günü toplam 4 karşılaşma yapılacak. Bu turun ilk mücadeleleri, 22 ve 23 Şubat'taki müsabakalarla tamamlanacak.
Çeyrek finale yükselen takımlar, 8-9 ve 15-16 Mart tarihlerindeki rövanş karşılaşmaları sonunda belli olacak.
Tamamı TSİ 23.00'te başlayacak son 16 turu ilk maçlarının programı şöyle:
16 Şubat Çarşamba
Inter- Liverpool Exxen, CBC Sport
Salzburg-Bayern Münih Exxen, CBC Sport
1.Lig
14.30 Keçiörengücü-Balıkesirspor TRT Spor, beIN Max 1
17.00 İstanbulspor-Boluspor TRT Spor, beIN Max 1
20.00 Menemenspor-Ankaragücü TRT Spor, beIN Max 1
20.00 Denizlispor-Altınordu TRT Türk, beIN Max 2
İspanya La Liga
21.00 Atletico Madrid-Levante