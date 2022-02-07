Yarın hangi maçlar var, 8 Şubata salı kimin maçı var, maç saat kaçta, hangi kanalda?
8 Şubat Salı günün maçları! Futbolseverler 8 Şubat Salı günü hangi liglerde maçlar olacağını araştırmaya başladı. Peki, yarın kimin maçı var? 8 Şubat hangi maç hangi kanalda?
Süper Lig’de 24.hafta 6 Şubat Pazar oynanan maçlarla tamamlandı. Futbolseverler ise 8 Şubat Salı günü oynanacak olan maçları araştırmaya başladı. Peki, yarın hangi maçlar var?
Yarın hangi maçlar var, 8 Şubata salı kimin maçı var, maç saat kaçta, hangi kanalda?
8 Şubat Salı günün maçları
Ziraat Türkiye Kupası son 16 Turu
14.30 Kasımpaşa-Gaziantep FKA Spor
17.30 VavaCars Fatih Karagümrük-İttifak Holding Konyaspor A Spor
20.30 Fenerbahçe-Yukatel Kayserispor A Spor
FIFA Kulüpler Dünya Kupası Yarı Final
19.30 Palmeiras-Al Ahly S Sport
Almanya Bundeliga 2
Karlsruhe-Sandhausen beIN Connect
İngiltere Premier Lig
22.45 Newcastle-Everton S Sport
22.45 West Ham-Watford S Sport
23.00 Burnley-Manchester United S Sport
İtalya Kupası Çeyrek Final
23.00 Inter-Roma TRT Spor