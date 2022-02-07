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Spor Yarın hangi maçlar var, 8 Şubata salı kimin maçı var, maç saat kaçta, hangi kanalda?
Spor

Yarın hangi maçlar var, 8 Şubata salı kimin maçı var, maç saat kaçta, hangi kanalda?

8 Şubat Salı günün maçları! Futbolseverler 8 Şubat Salı günü hangi liglerde maçlar olacağını araştırmaya başladı. Peki, yarın kimin maçı var? 8 Şubat hangi maç hangi kanalda?

Yeniakit Publisher
2022-02-07 18:54:00 -
Yarın hangi maçlar var, 8 Şubata salı kimin maçı var, maç saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig’de 24.hafta 6 Şubat Pazar oynanan maçlarla tamamlandı. Futbolseverler ise 8 Şubat Salı günü oynanacak olan maçları araştırmaya başladı. Peki, yarın hangi maçlar var?

Yarın hangi maçlar var, 8 Şubata salı kimin maçı var, maç saat kaçta, hangi kanalda?

8 Şubat Salı günün maçları

Ziraat Türkiye Kupası son 16 Turu

14.30 Kasımpaşa-Gaziantep FKA Spor

17.30 VavaCars Fatih Karagümrük-İttifak Holding Konyaspor       A Spor

20.30 Fenerbahçe-Yukatel Kayserispor  A Spor

FIFA Kulüpler Dünya Kupası Yarı Final

19.30 Palmeiras-Al Ahly                S Sport

Almanya Bundeliga 2

Karlsruhe-Sandhausen  beIN Connect

İngiltere Premier Lig

22.45 Newcastle-Everton            S Sport

22.45 West Ham-Watford           S Sport

23.00 Burnley-Manchester United          S Sport

İtalya Kupası Çeyrek Final

23.00 Inter-Roma            TRT Spor

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