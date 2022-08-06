Yarın hangi maçlar var? 7 Ağustos günün maçları:
Başta Süper Lig olmak üzere pek çok ülkede profesyonel ligler başladı. Peki, 7 Ağustos Pazar günü hangi liglerde maçlar var? Süper Lig günün maçları:
Futbolseverler 7 Ağustos Pazar günü hangi liglerde hangi maçların oynanacağını araştırıyor. Peki, bugün kimin maçı var?
Yarın hangi maçlar var? 7 Ağustos günün maçları:
Süper Lig
19.15 VavaCars Fatih Karagümrük-Alanyaspor beIN Sports 1
19.15 Giresunspor-Adana Demirspor beIN Sports 2
21.45 Fraport TAV Antalyaspor-Galatasaray beIN Sports 1
Fransa Ligue 1
14.00 Toulouse-Nice beIN Sports 4
16.00 Angers-Nantes beIN Connect
16.00 Lens-Brest beIN Connect
16.00 Montpellier-Troyes beIN Connect
18.05 Rennes-Lorient beIN Max 1
21.45 Marsilya-Reims beIN Sports 4
Almanya Bundesliga
16.30 Stuttgart-Leipzig tivibu Spor 2, beIN Sports 4
18.30 Köln-Schalke 04 beIN Sports 4, tivibu Spor 3
Almanya Bundesliga 2
14.30 Braunschweig-Darmstadt 98 beIN Connect, tivibu Sport 3
14.30 Kaiserslautern-ST.Pauli beIN Max 2, tivibu Spor 2
14.30 Magdeburg-Holstein Kie beIN Connect, tivibu Spor 4
İngiltere Premier Lig
16.00 Manchester United-Brightın beIN Sports 3
18.30 West Ham-Manchester City İTV, beIN Sports 3
İtalya Kupası
18.45 Venezia-Ascoli Bilyoner
19.00 Verona-Bari TRT Spor, Bilyoner
22.00 Salernitana-Parma Bilyoner
22.15 Monza-Frosinone Bilyoner