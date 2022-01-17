Yarın hangi maçlar var? 18 Ocak Salı kimin maçı var?
Süper Lig 22.hafta maçları ne zaman saat kaçta? Süper Lig’de 22.hafta heyecanı 18 Ocak Salı akşamı oynanacak maçlarla başlayacak. Futbolseverler ise yarın hangi maçların oynanacağını araştırmaya başladı. Peki, Süper Lig 21.hafta maçları ne zaman?
Süper Lig’de 22.hafta ve 23.hafta maçlarının ne zaman oynanacağını merak konusu oldu. Peki, yarın hangi maçlar oynanacak?
Yarın hangi maçlar var? 18 Ocak Salı kimin maçı var?
22. hafta
18 Ocak Salı:
17.00 Gaziantep FK-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor
17.00 İttifak Holding Konyaspor-Adana Demirspor
20.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Beşiktaş
19 Ocak Çarşamba:
17.00 Çaykur Rizespor-Fraport TAV Antalyaspor
17.00 Göztepe-Demir Grup Sivasspor
17.00 Yukatel Kayserispor-Medipol Başakşehir
20.00 Trabzonspor-GZT Giresunspor
20.00 Fenerbahçe-Altay
20 Ocak Perşembe:
17.00 Aytemiz Alanyaspor-Atakaş Hatayspor
20.00 Galatasaray-Kasımpaşa
23. hafta
21 Ocak Cuma:
20.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Beşiktaş
22 Ocak Cumartesi:
13.30 Fraport TAV Antalyaspor-Gaziantep FK
16.00 Adana Demirspor-VavaCars Fatih Karagümrük
16.00 Demir Grup Sivasspor-Fenerbahçe
19.00 Medipol Başakşehir-Göztepe
23 Ocak Pazar:
13.30 Atakaş Hatayspor-Çaykur Rizespor
13.30 Kasımpaşa-Yukatel Kayserispor
16.00 GZT Giresunspor-Aytemiz Alanyaspor
16.00 Altay-İttifak Holding Konyaspor
19.00 Galatasaray-Trabzonspor