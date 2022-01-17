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Spor Yarın hangi maçlar var? 18 Ocak Salı kimin maçı var?
Spor

Yarın hangi maçlar var? 18 Ocak Salı kimin maçı var?

Süper Lig 22.hafta maçları ne zaman saat kaçta? Süper Lig’de 22.hafta heyecanı 18 Ocak Salı akşamı oynanacak maçlarla başlayacak. Futbolseverler ise yarın hangi maçların oynanacağını araştırmaya başladı. Peki, Süper Lig 21.hafta maçları ne zaman?

Yeniakit Publisher
2022-01-17 21:11:00 -
Yarın hangi maçlar var? 18 Ocak Salı kimin maçı var?

Süper Lig’de 22.hafta ve 23.hafta maçlarının ne zaman oynanacağını merak konusu oldu. Peki, yarın hangi maçlar oynanacak?

Yarın hangi maçlar var? 18 Ocak Salı kimin maçı var?

22. hafta

18 Ocak Salı:

17.00 Gaziantep FK-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor

17.00 İttifak Holding Konyaspor-Adana Demirspor

20.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Beşiktaş

19 Ocak Çarşamba:

17.00 Çaykur Rizespor-Fraport TAV Antalyaspor

17.00 Göztepe-Demir Grup Sivasspor

17.00 Yukatel Kayserispor-Medipol Başakşehir

20.00 Trabzonspor-GZT Giresunspor

20.00 Fenerbahçe-Altay

20 Ocak Perşembe:

17.00 Aytemiz Alanyaspor-Atakaş Hatayspor

20.00 Galatasaray-Kasımpaşa

23. hafta

21 Ocak Cuma:

20.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Beşiktaş

22 Ocak Cumartesi:

13.30 Fraport TAV Antalyaspor-Gaziantep FK

16.00 Adana Demirspor-VavaCars Fatih Karagümrük

16.00 Demir Grup Sivasspor-Fenerbahçe

19.00 Medipol Başakşehir-Göztepe

23 Ocak Pazar:

13.30 Atakaş Hatayspor-Çaykur Rizespor

13.30 Kasımpaşa-Yukatel Kayserispor

16.00 GZT Giresunspor-Aytemiz Alanyaspor 

16.00 Altay-İttifak Holding Konyaspor

19.00 Galatasaray-Trabzonspor

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