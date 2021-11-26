Yarın hangi maçlar olacak 27 Kasım Cumartesi Süper lig yarınki maçlar hangileri?

Spor Toto Süper Lig'de 14. hafta mücadelesi yarın iki maçla başlayacak. Haftanın ilk iki maçında yarın Adana Demirspor ile Kasımpaşa, Medipol Başakşehir ile de Altay karşı karşıya gelecek. Süper Lig’de uzun bir süredir liderlik koltuğunu kaptırmayan Trabzonspor, VavaCars Fatih Karagümrük’e konut olacak. Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında yarın GZT Giresunspor'u konuk edecek. 10 puana sahip Göztepe ise Fenerbahçe’yi konut edecek. İşte Süper Lig 14. hafta maçları, maaç saatleri…

Süper Lig 14. hafta bugün hangi maçlar var?

16.00 Çaykur Rizespor-Yukatel Kayserispor: Yaşar Kemal Uğurlu

19.00 Beşiktaş-GZT Giresunspor: Hüseyin Göçek

28 Kasım Pazar hangi maçlar var?

13.30 Gaziantep Futbol Kulübü-İttifak Holding Konyaspor: Fırat Aydınus

16.00 Vavacars Fatih Karagümrük-Trabzonspor: Cüneyt Çakır

16.00 Demir Grup Sivasspor-Atakaş Hatayspor: Arda Kardeşler

19.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Galatasaray: Atilla Karaoğlan

29 Kasım Pazartesi hangi maçlar var?

20.00 Göztepe-Fenerbahçe: Mete Kalkavan