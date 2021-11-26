Yarın hangi maçlar olacak 27 Kasım Cumartesi Süper lig yarınki maçlar hangileri?
Süper Lig 14. hafta heyecanı dorukta. 33 puanla Trabzonspor’un lider olduğu Süper Lig’de 26 puanla Hatayspor ise ikinci sırada yer almakta. Süper Lig 14 hafta 26 Kasım Cuma günü oynanancak Adana Demirspor-Kasımpaşa ve Medipol Başakşehir-Altay maçlarıyla başlayacak. Futbolseverler Süper Lig 14. hafta maçlarını sorguluyor. Peki yarın hangi maçlar var? Süper Lig 14. hafta yarınki maçlar hangileri? 27 Kasım Cumartesi yarın hangi maçlar var? İşte yarın oynanacak maçlar...
Spor Toto Süper Lig'de 14. hafta mücadelesi yarın iki maçla başlayacak. Haftanın ilk iki maçında yarın Adana Demirspor ile Kasımpaşa, Medipol Başakşehir ile de Altay karşı karşıya gelecek. Süper Lig’de uzun bir süredir liderlik koltuğunu kaptırmayan Trabzonspor, VavaCars Fatih Karagümrük’e konut olacak. Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında yarın GZT Giresunspor'u konuk edecek. 10 puana sahip Göztepe ise Fenerbahçe’yi konut edecek. İşte Süper Lig 14. hafta maçları, maaç saatleri…
Süper Lig 14. hafta bugün hangi maçlar var?
16.00 Çaykur Rizespor-Yukatel Kayserispor: Yaşar Kemal Uğurlu
19.00 Beşiktaş-GZT Giresunspor: Hüseyin Göçek
28 Kasım Pazar hangi maçlar var?
13.30 Gaziantep Futbol Kulübü-İttifak Holding Konyaspor: Fırat Aydınus
16.00 Vavacars Fatih Karagümrük-Trabzonspor: Cüneyt Çakır
16.00 Demir Grup Sivasspor-Atakaş Hatayspor: Arda Kardeşler
19.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Galatasaray: Atilla Karaoğlan
29 Kasım Pazartesi hangi maçlar var?
20.00 Göztepe-Fenerbahçe: Mete Kalkavan