Yarın hangi maç var? Yarınki maçlar hangileri? 6 Ocak 2022 Perşembe maç saatleri! Maçlar ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Yarın kimin maçı var? Futbolseverler hem Süper Lig yarınki maçı ile Premier Lig, İspanya La Liga Ligi, Portekiz Süper Lig ve Almanya Ligi başta olmak üzere maçları yakından takip ediyor. Peki yarın kimin maçı var 5 Ocak 2022 maç var mı? Yarın Süper Kupa maçı ne zaman saat kaçta? Hangi maç hangi kanalda? Hangi kaç saat kaçta? İşte 6 Ocak 2022 Perşembe yarınki maçları, maç saatleri.
Yarın kimin maçı var? Futbolseverler hem Süper Lig yarınki maçı ile Premier Lig, İspanya La Liga Ligi, Portekiz Süper Lig ve Almanya Ligi başta olmak üzere maçları yakından takip ediyor. Peki yarın kimin maçı var 5 Ocak 2022 maç var mı? Yarın Süper Kupa maçı ne zaman saat kaçta? Hangi maç hangi kanalda? Hangi kaç saat kaçta? İşte yarınki maçları, maç saatleri.
Yarın kimin maçı var, yarınki maç programı belli oldu mu? Beşiktaş, Turkcell Süper Kupa'da bugün Fraport TAV Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek. Katar'ın başkenti Doha'daki karşılaşma saat 20.45'te Ahmed Bin Ali Stadyumu’nda oynanacak. Mücadeleyi hakem Halil Umut Meler yönetecek. Peki yarın hangi takımın maçı var? Yarınki maçlar hangileri? İşte 5 Ocak 2022 Perşembe maç programı.
Yarın kimin maçı var? 6 Ocak Perşembe maçları
14.30Bologna - InterS Sport 2
14.30Sampdoria - CagliariS Sport
16.30 Lazio - Empoli S Sport 2
16.30 Spezia - Verona S Sport
18.30 Atalanta - Torino S Sport 2
18.30 Sassuolo - Genoa S Sport
20.30 Milan - Roma S Sport 2
22.45 Fiorentina - Udinese S Sport
22.45 Juventus - Roma S Sport 2
7 Ocak Cuma hangi maçlar var?
7 Ocak Cuma hangi takımın maçı var? Cuma günü oynanacak maçlar ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
20.00 Trabzonspor - Yeni Malatyaspor beIN 1
21.30 Santa Clara - Sporting Lizbon S Sport 2
8 Ocak Cumartesi hangi takımın maçı var?
13.30Gaziantep FK - Fatih Karagümrük beIN 1
13.30Bandırmaspor - DenizlisporTRT Avaz / beIN Max 2
13.30Ümraniyespor - Kocaelispor TRT Spor / beIN Max 1
16.00Alanyaspor - Başakşehir beIN 1
16.00 Kasımpaşa - Hatayspor beIN 2
16.00 Adanaspor - Bursaspor TRT Spor / beIN Max 1
16.00 Levante - Mallorca Spor Smart
18.15 Real Sociedad - Celta Vigo Spor Smart
19.00 Galatasaray - Giresunspor beIN1
19.00 Ankaragücü - Tuzlaspor TRT Spor / beIN Max 1
20.30 Granada - Barcelona Spor Smart
21.00 Estoril - Porto S Sport
23.00 Real Madrid - Valencia Spor Smart
9 Ocak Pazar 2022 hangi takımın maçı var?
13.30 Konyaspor - Sivasspor beIN 1
13.30 BB Erzurumspor - Menemenspor TRT Spor / beIN Max 1
13.30 Manisa FK - İstanbulsporTRT Avaz / beIN Max 2
14.30 Venezia - MilanS Sport 2
16.00 Göztepe - AntalyasporbeIN 1
16.00 Kayserispor - AltaybeIN 2
16.00 Boluspor - BalıkesirsporTRT Spor / beIN Max 1
16.00 Rayo Vallecano - Real BetisSpor Smart
16.30 Torino - FiorentinaS Sport 2
18.15 Sevilla - GetafeSpor Smart
18.30 Napoli - SampdoriaS Sport 2
19.00 Çaykur Rizespor - Beşiktaş beIN 1
19.00 Eyüpspor - Gençlerbirliği TRT Spor / beIN Max 1
20.30 Alaves - Athletic Bilbao Spor Smart
20.30 Osasuna - Cadiz Spor Smart 2
20.30 Roma - Juventus S Sport 2
22.45 Inter - Lazio S Sport 2
23.00 Villarreal - Atletico Madrid Spor Smart