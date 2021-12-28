Yarın hangi maç var? Yarın oynanacak maçlar hangileri? 29 Aralık Çarşamba hangi maçlar oynanacak?
Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçları ne zaman saat kaçta? Süper Lig 19. hafta maçları nefesleri kesti. Futbolseverler Süper Lig maçlarıyla adeta hop oturdu hop kalktı. Fenerbahçe, evinde Malatyasyor ile karşılaştı. FB konut ettiği Malatyaspor’u 2-0 yendi. Ziraat Türkiye Kupası 5. turu karşılaşmaları da merak ediliyor. Peki yarın hangi maçlar var? Yarın oynanacak maçlar hangileri? Yarın hangi takımın maçı var? İşte 29 Aralık Çarşamba günü oynanacak maçlar ve saatleri.
Yarın hangi maçlar var? 29 Aralık Çarşamba günü oynanacak maçlar hangileri? Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda maçlarında Fenerbahçe-Afjet Afyonspor'u konut ederken, Göztepe, Samsunspor'u konuk edecek. Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda yarın (29 Aralık Çarşamba) TFF 2. Lig ekibi Afjet Afyonspor'u konuk edecek.
Fenerbahçe Afjet Afyonspor maçı ne zaman saat kaçta?
Ülker Stadı'nda oynanacakFenerbahçe Afjet Afyonspor maçı, saat 21.00'de başlayacak. Karşılaşmayı hakem Turgut Doman yönetecek. Kupaya bu turdan dahil olan Fenerbahçe, tek maç eleme usulüne göre oynanacak müsabakayı kazanarak son 16 turunda yükselmeye çalışacak. Afjet Afyonspor ise 3. turdan başladığı kupada sırasıyla Sivas Belediyespor ve İstanbulspor'u elemeyi başardı.
Fenerbahçe'de bireysel çalışmalarını sürdüren Altay Bayındır ile tedavileri devam eden Ferdi Kadıoğlu ve Mergim Berisha karşılaşmada forma giyemeyecek. Sakatlıkları bulunan Luiz Gustavo ile Serdar Aziz de takımdaki yerlerini alamayacak.
Yarın hangi maçlar var? 30 Aralık Perşembe hangi maçlar var?
Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda 30 Aralık Perşembe günü oynanacak maçlar ile devam edilecek. Ziraat Türkiye Kupası 5. tur 30 Aralık Perşembe günü oynanacak maçlar ne zaman saat kaçta?
13.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor: Alper Ulusoy
15.00 İttifak Holding Konyaspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor: Sarper Barış Saka
15.00 Yukatel Kayserispor-68 Aksaray Belediyespor: Alper Akarsu
17.00 Demir Grup Sivasspor-MKE Ankaragücü: Bahattin Şimşek
18.30 Gaziantep FK-Bursaspor: Ümit Öztürk
21.00 Beşiktaş-Altay: Ali Şansalan