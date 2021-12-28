Yarın hangi maç var? Yarın oynanacak maçlar hangileri? 29 Aralık Çarşamba hangi maçlar oynanacak?

Yarın hangi maçlar var? 29 Aralık Çarşamba günü oynanacak maçlar hangileri? Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda maçlarında Fenerbahçe-Afjet Afyonspor'u konut ederken, Göztepe, Samsunspor'u konuk edecek. Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda yarın (29 Aralık Çarşamba) TFF 2. Lig ekibi Afjet Afyonspor'u konuk edecek.

Fenerbahçe Afjet Afyonspor maçı ne zaman saat kaçta?

Ülker Stadı'nda oynanacakFenerbahçe Afjet Afyonspor maçı, saat 21.00'de başlayacak. Karşılaşmayı hakem Turgut Doman yönetecek. Kupaya bu turdan dahil olan Fenerbahçe, tek maç eleme usulüne göre oynanacak müsabakayı kazanarak son 16 turunda yükselmeye çalışacak. Afjet Afyonspor ise 3. turdan başladığı kupada sırasıyla Sivas Belediyespor ve İstanbulspor'u elemeyi başardı.

Fenerbahçe'de bireysel çalışmalarını sürdüren Altay Bayındır ile tedavileri devam eden Ferdi Kadıoğlu ve Mergim Berisha karşılaşmada forma giyemeyecek. Sakatlıkları bulunan Luiz Gustavo ile Serdar Aziz de takımdaki yerlerini alamayacak.

Yarın hangi maçlar var? 30 Aralık Perşembe hangi maçlar var?

Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda 30 Aralık Perşembe günü oynanacak maçlar ile devam edilecek. Ziraat Türkiye Kupası 5. tur 30 Aralık Perşembe günü oynanacak maçlar ne zaman saat kaçta?

13.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor: Alper Ulusoy

15.00 İttifak Holding Konyaspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor: Sarper Barış Saka

15.00 Yukatel Kayserispor-68 Aksaray Belediyespor: Alper Akarsu

17.00 Demir Grup Sivasspor-MKE Ankaragücü: Bahattin Şimşek

18.30 Gaziantep FK-Bursaspor: Ümit Öztürk

21.00 Beşiktaş-Altay: Ali Şansalan