Türkiye’nin büyük bir bölümü beyaz örtüyle kaplandı. 22 Aralık Çarşamba günü Artvin, Rize, Kastamonu, Sinop, Bartın ve Düzce'de kar yağışı bekleniyor. Peki, yarın hangi illerde okullar tatil?

Yarın hangi illerde okullar tatil? 22 Aralık Çarşamba okullar tatil mi?

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölgede genelinde hava çok bulutlu ve yoğun kar yağışlı olacak.

Hava sıcaklığının mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar güney ve doğu yönlerinden kuvvetli, zaman zaman fırtına şeklinde esecek.

Sabah ve gece saatlerinde yer yer buzlanma, don, sis ve pus beklenen bölgede, gün içinde en yüksek sıcaklığın Van'da 3, Muş ve Hakkari'de sıfır, Bitlis'te sıfırın altında 1 derece olması bekleniyor.

Bölgede artan sıcaklıklardan dolayı kar erimelerinin hızlanması sonucu meydana gelebilecek su baskını, ulaşımda aksamalar ve çığ riskine karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

21 Aralık Salı günü pek çok ilde okullar tatil edildi. 22 Aralık Çarşamba gününe ilişkin ise henüz resmi bir açıklama bulunmuyor. Konu hakkında açıklama geldiğinde haberlerimizde yer vereceğiz.

Muş

Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, yoğun kar ve elverişsiz hava koşulları nedeniyle, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi gereğince 21 Aralık Salı günü il genelinde, eğitim öğretime ara verildiği bildirildi. Yatılı okulların pansiyon kısmında kalan öğrencilerin eğitimlerine devam edeceği bildirilen açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin de idari izinli sayılacağı aktarıldı. Muş Alparslan Üniversitesinden yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı ve elverişsiz hava koşulları nedeniyle 21 Aralık Salı günü eğitime bir gün ara verildiği belirtildi.

Konya

Konya'da hava koşulları nedeniyle 12 ilçede ilk ve orta dereceli okullarda yüz yüze eğitime 1 gün daha ara verildi. Konya Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, meteorolojik şartlar nedeniyle merkez ilçeler Karatay, Meram, Selçuklu ile Ahırlı, Altınekin, Beyşehir, Bozkır, Derbent, Doğanhisar, Hadim, Seydişehir ve Taşkent ilçelerinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarla Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne bağlı kreşlerde 21 Aralık Salı eğitim öğretime uzaktan devam edileceği belirtildi.

Bingöl

Bingöl'ün Karlıova ve Yedisu ilçelerinde de kar nedeniyle 21 Aralık Salı günü eğitime ara verildi. Valilikten yapılan açıklamada, her iki ilçede kamuda çalışan engelli ve hamile personelin de aynı gün idari izinli sayılacağı aktarıldı. Adaklı ve Yayladere ilçelerinde ise taşımalı öğrenciler için okullar tatil edildi.

Tunceli

Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, kentin bazı ilçelerinde olumsuz hava koşullarının halen etkisini sürdürdüğü belirtildi. Açıklamada, "Yoğun kar yağışı nedeniyle Ovacık ilçemizde ilk, orta ve lise düzeyindeki okullarda 21 Aralık Salı günü eğitim ve öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca aynı gün, Ovacık ilçemizde kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli personel ile hamile personel de idari izinli sayılacaktır." ifadeleri kullanıldı.

Bitlis

Bitlis'in Mutki ilçesinde kar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitim bir gün ara verildi. Kaymakamlığın sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmede, şu ifadeler kullanıldı:

"Kaymakam Hasan Hüseyin Uzan başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, ilçemizde yoğun kar yağışı ve elektriklerin kesilmesi sebebiyle 21 Aralık'ta İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı tüm okulların tatil edilmesine, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile ve engelli personelin de idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir."

Siirt

Siirt'in Şirvan ilçesinde kar yağışı nedeniyle 12 köy okulunda taşımalı eğitime ara verildi. Kaymakam Recep Hasar, yaptığı açıklamada, ilçede kar yağışı ve olumsuz hava koşullarının etkisini sürdürdüğünü belirtti. Hasar, bu nedenle ilçeye bağlı Cevizlik, Elmadalı, Yamaçlı, Cevizlik, Nallıkaya, Oya, Kesmetaş, Ormanbağı, Kayahisar, Özpınar, Adıgüzel ve Çeltikyolu köylerinde taşımalı eğitime bugün ara verildiğini kaydetti.

Hakkari

Hakkari merkezde taşımalı eğitim yapan, Yüksekova ilçesinde de tüm okullarda eğitime bir gün ara verildiği bildirildi. Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmede, şu ifadelere yer verildi:

"Valiliğimizin aldığı karar ile yoğun kar yağışı nedeniyle 21 Aralık 2021 Salı günü ilimiz merkezinde taşımalı eğitime, Yüksekova ilçemizde ve bağlı köylerinde ise okullarımızın tamamında eğitim-öğretime 1 gün süre ile ara verilmiştir."

Van

Valilikten yapılan açıklamada, kentte olumsuz hava koşullarının etkili olduğu belirtildi. Açıklamada, Başkale, Bahçesaray ve Çatak'ta yoğun kar nedeniyle tüm ilk ve orta dereceli okullarda, bugün eğitim öğretime ara verildiği aktarıldı.

Karabük

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde kar yağışı nedeniyle tüm okullarda eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.

Adana

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde, yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime verilen aranın 1 gün daha uzatıldığı bildirildi.

Tufanbeyli Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, ilçede yoğun kar yağışının devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, "Tufanbeyli ilçemizde gerçekleşen yoğun kar yağışı sebebiyle öğrenci ve öğretmenlerimizin olumsuz bir durumla karşılaşmamaları amacıyla 21 Aralık Salı günü eğitim ve öğretime 1 gün daha ara verilmiştir. Ayrıca engelli ve hamile kamu çalışanları da idari izinli sayılacaktır." ifadeleri kullanıldı.​​​​​​​