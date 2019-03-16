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Yarın Ankara'da kar yağacak mı? Ankara 17 Mart hava durumu tahmini

Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre, yarın Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde yağmur ve kar yağışı bekleniyor. Peki yarın Ankara'da hava nasıl olacak? Yarın kar yağacağı öngörülen illerin arasında Ankara'da var mı? Ankara'da yarın 17 Mart pazar günü kar yağacak mı? İşte detaylar...

16 Mart 2019 Cumartesi 16:46
Yarın Ankara'da kar yağacak mı? Ankara 17 Mart hava durumu tahmini

Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre, yarın Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde yağmur ve kar yağışı bekleniyor. Peki yarın Ankara'da hava nasıl olacak? Yarın kar yağacağı öngörülen illerin arasında Ankara'da var mı? Ankara'da yarın 17 Mart pazar günü kar yağacak mı? İşte detaylar...

Yarın Ankara'da hava nasıl olacak?

Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde yarın yağmur ve kar yağışı bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, yarın ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu hava tahmin ediliyor.

İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Ankara, Çankırı, Elazığ, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevrelerinin yağışlı geçmesi öngörülüyor.

Yağışların Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Sivas, Niğde, Yozgat ve Kayseri çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar, Hakkari çevreleri ile Şırnak'ın doğu, Van'ın güney kesimlerinde yoğun karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Marmara ve Ege'de sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.

 

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Haber Tarihi: 16 Mart 2019 Cumartesi 16:46
  1. Şırnak
  2. Batman
  3. Yozgat
  4. Van
  5. Sivas
  6. Siirt
  7. Niğde
  8. Kayseri
  9. Hakkari
  10. Elazığ
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