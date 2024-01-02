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Ekonomi Yarın akşama kadar depoları doldurun! Çok büyük zam yolda
Ekonomi

Yarın akşama kadar depoları doldurun! Çok büyük zam yolda

Yeniakit Publisher
2024-01-02 09:04:00 -
Yarın akşama kadar depoları doldurun! Çok büyük zam yolda

Yeni yılla birlikte (ÖTV) tutarlarında artışa gidilmesinin ardından 3 Ocak akşamında benzin ve motorine zam gelmesi bekleniyor.

Geçen yılın temmuz ayında akaryakıt ürünlerinin maktu ÖTV tutarlarında 5'er TL'lik artışa gidilmiş, maktu ÖTV tutarlarının her altı ayda bir üretici enflasyonu kadar artırılmasına dair düzenleme yapılmıştı.

3 Ocak'ta Aralık 2023'ün üretici fiyat endeksi (ÜFE) verilerinin açıklanmasıyla akaryakıt ürünlerinin maktu özel tüketim vergisi (ÖTV) tutarlarında son 6 aylık üretici enflasyonu kadar artış olacak.

Kasım ayında ÜFE'deki değişim son altı aylıkta yüzde 32,26, son beş aylıkta yüzde 24,18 olmuştu.

Aralık ayındaki tahmini artış ve KDV'nin de eklenmesiyle benzine en az 2,25 TL, motorine ise 2,11 TL'lik zam gündemde.

Kaynak: Dünya Gazetesi
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Yorumlar

Vatandaş

Acaba yakıta zam gelince bu enflasyon nasıl düşecek sen yakıta zam koyup vergiyi artırırsan satıcı artırmıcakmı gene cay kasıyla verip kepceyle almak olmuyormu gene olan vatandaşa olacak

.....

Kaşıkla versinler kepçe ile alsınlar.
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