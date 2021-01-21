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Eğitim Yarın 22 Ocak cuma EBA canlı dersleri olacak mı?
Eğitim

Yarın 22 Ocak cuma EBA canlı dersleri olacak mı?

22 Ocak 2021 Cuma günü (yarın) canlı ders var mı? Karne günü EBA canlı ders olacak mı? 22 Ocak Cuma canlı ders var mı? Uzaktan eğitim sürecinde EBA TV aracılığıyla canlı derslere katılan öğrenciler bu sorunun yanıtını merak ediyor. 22 Ocak Cuma günü öğrenciler elektronik ortamda karnelerini alacaklar ve yarıyıl tatili başlayacak. Peki, yarın canlı ders var mı?

Yeniakit Publisher
2021-01-21 20:41:00 -
Yarın 22 Ocak cuma EBA canlı dersleri olacak mı?

Milli Eğitim Bakanlığı kararlı ile ilkokul ortaokul ve liselerde uzaktan eğitim süreci devam ediyordu. Öğrenciler EBA TV aracılığıyla canlı yayında derslerine katılıyordu. 22 Ocak Cuma günü ise birinci dönem sona eriyor. Yarıyıl tatili başlayacak. Peki, karne gününde canlı ders yapılacak mı?

Karne günü ders işlenecek mi?

Yüz yüze eğitim sürecinde karne alım günlerinde ders olmaması dolayısıyla uzaktan eğitim sürecinde de böyle bir durumun olup olmadığını merak eden pek çok kişi, 22 Ocak Cuma günü canlı ders var mı sorusuna cevap aramaya başladı.

22 Ocak Cuma günü pek çok devlet okulunda ders gerçekleşmeye devam edecek. Bazı özel okulların takviminde de 22 Ocak Cuma günü canlı ders yer alırken, derslerin işlenip işlenmeyeceği okul yönetiminin kanaatinde olacak.

EBA 22 OCAK 2021 DERS PROGRAMI İÇİN TIKLAYIN

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