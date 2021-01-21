Yarın 22 Ocak cuma EBA canlı dersleri olacak mı?

Milli Eğitim Bakanlığı kararlı ile ilkokul ortaokul ve liselerde uzaktan eğitim süreci devam ediyordu. Öğrenciler EBA TV aracılığıyla canlı yayında derslerine katılıyordu. 22 Ocak Cuma günü ise birinci dönem sona eriyor. Yarıyıl tatili başlayacak. Peki, karne gününde canlı ders yapılacak mı?

Karne günü ders işlenecek mi?

Yüz yüze eğitim sürecinde karne alım günlerinde ders olmaması dolayısıyla uzaktan eğitim sürecinde de böyle bir durumun olup olmadığını merak eden pek çok kişi, 22 Ocak Cuma günü canlı ders var mı sorusuna cevap aramaya başladı.

22 Ocak Cuma günü pek çok devlet okulunda ders gerçekleşmeye devam edecek. Bazı özel okulların takviminde de 22 Ocak Cuma günü canlı ders yer alırken, derslerin işlenip işlenmeyeceği okul yönetiminin kanaatinde olacak.

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