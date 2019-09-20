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Yarın (21 Eylül Cumartesi günü) İstanbul'da yağış olacak mı?

İstanbul'da bugün etkili olan sağanak yağış İstanbul'da yaşayan vatandaşları Yarın (21 Eylül Cumartesi günü) İstanbul'da yağış olacak mı? sorusuna yöneltti. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son değerlendirmelerine göre, yarın 5 ilde sağanak yağış yağacak. Peki, Yarın (21 Eylül Cumartesi günü) İstanbul'da yağış olacak mı? İşte ayrıntılar...

20 Eylül 2019 Cuma 17:37
Yarın (21 Eylül Cumartesi günü) İstanbul'da yağış olacak mı?

İstanbul'da bugün etkili olan sağanak yağış İstanbul'da yaşayan vatandaşları Yarın (21 Eylül Cumartesi günü) İstanbul'da yağış olacak mı? sorusuna yöneltti. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son değerlendirmelerine göre, yarın 5 ilde sağanak yağış yağacak. Peki, Yarın (21 Eylül Cumartesi günü) İstanbul'da yağış olacak mı? İşte ayrıntılar...

Yarın (21 Eylül Cumartesi günü)  hava durumu

eteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyı kesimleri ile Çankırı çevrelerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra Kocaeli, Sakarya, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevreleri ile Kastamonu ve Sinop kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Vatandaşların ve yetkililerin, yağış nedeniyle oluşabilecek sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.

Hava sıcaklığının kuzey ve iç kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeybatı, Akdeniz kıyıları ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde batı ve güneybatı yönlerinden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı bulutlu 26

İstanbul: Parçalı bulutlu, bu sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı 23

Bursa: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı 25

İzmir: Az bulutlu ve açık 26

Adana: Az bulutlu 33

Antalya: Az bulutlu ve açık 28

Konya: Parçalı ve az bulutlu 28

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı 23

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı 21

Erzurum: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 24

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 35

Yarın (21 Eylül Cumartesi günü) İstanbul'da yağış olacak mı?

Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) resmi web sitesinde uyarıda bulunulduğunu açıklamıştı.

Açıklamada, "Marmara ve Karadeniz kıyılarında sıcaklığın 2 ila 4 derece azalacağı bilgisini paylaşan MGM, İstanbul'da cuma günü gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini kaydetti. Önümüzdeki beş gün için yapılan hava durumu tahminlerinde İstanbul'da gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini kaydeden MGM, oluşabilecek ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklara karşı vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyardı" denildi.

 

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Haber Tarihi: 20 Eylül 2019 Cuma 17:37
  1. Düzce
  2. Bartın
  3. Zonguldak
  4. Trabzon
  5. Sinop
  6. Samsun
  7. Sakarya
  8. Konya
  9. Kocaeli
  10. Kastamonu
  11. İzmir
  12. İstanbul
  13. Erzurum
  14. Diyarbakır
  15. Çankırı
  16. Bursa
  17. Antalya
  18. Ankara
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