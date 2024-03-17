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Gündem

Yarım Genel Başkan, Kılıçdaroğlu'nu geçti! Dönme rekoru kırdı

Yeniakit Publisher
2024-03-17 20:36:00 -
Yarım Genel Başkan, Kılıçdaroğlu'nu geçti! Dönme rekoru kırdı

Yarım Genel Başkan, Kılıçdaroğlu'nu geçti! Dönme rekoru kırdı

Gafları ve verdiği yanlış bilgiler nedeniyle eleştirilen CHP'nin yarım Genel Başkanı Özgür Özel, AK Parti’nin İzmir adayı Hamza Dağ’ı parti logosunu kullanmadığı için eleştirdi. Ancak aradan bir hafta bile geçmeden CHP'nin Malatya adayı Veli Ağababa'nın kendisinden parti rozetini çıkarmak için izin istediğini ve kendisinin de bu izni verdiğini açıkladı.

Hamza Dağ'ı eleştirmişti

AK Parti’nin İzmir adayı Hamza Dağ’ı parti logosu takmadığı için eleştiren CHP'nin yarım Genel Başkanı Özgür Özel, “İzmir’de Erdoğan’ın resmi adayın yanında yok. İzmir’de ampulü gizleyerek propaganda yapıyorlar, oy istiyorlar. Şimdi burada soruyorum. İzmir’e aday olunca sakalını toplayan adaya soruyorum. Sen genel başkanını niye saklıyorsun?” dedi.

Katıldığı canlı yayında utanmadan söyledi
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Özel katıldığı canlı yayında, "Malatya’da Veli Ağbaba müsade istedi rozetini çıkardı. Kimseye müsade verebileceğim bir şey değil aslında ama…" diyerek büyük bir skandala daha imza attı.

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