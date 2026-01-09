Yarım asırlık et devi iflas etti

Lizbon Batı Bölge Mahkemesi tarafından yayımlanan iflas beyanına göre, Mafra Belediyesi sınırları içinde faaliyet gösteren et endüstrisi şirketi Sicasal, Banco Comercial Português’in talebi üzerine iflas etti. Karar, Portekiz gıda sektöründe geniş yankı uyandırdı.

Mahkeme tarafından Jorge Calvete iflas yöneticisi olarak atanırken, şirketin alacaklıları için 4 Mart tarihinde bir toplantı yapılması kararlaştırıldı. Sürecin seyrini belirleyecek bu toplantıda, şirketin geleceğine dair kritik başlıkların ele alınması bekleniyor.

“Üretim durma noktasında ama umut var”

Lusa haber ajansına konuşan iflas yöneticisi Jorge Calvete, Sicasal’daki mevcut durumu değerlendirerek, “Üretim neredeyse tamamen durmuş durumda. Ancak şirketi yeniden faaliyete geçirmek için bir kurtarma planı sunma niyetindeyiz. Birimin kapatılmaması herkesin çıkarına” ifadelerini kullandı.

Calvete ayrıca, şirkete ilgi gösteren birden fazla potansiyel yatırımcı bulunduğunu da doğruladı.

Sicasal’ın yarım asırlık yolculuğu

Sicasal, 1968 yılında Álvaro Santos Silva tarafından kuruldu ve Portekiz et endüstrisinde önemli bir konuma ulaştı. Şirket, 2011 yılında yaşanan büyük yangında üretim alanının bir bölümünü kaybetmesine rağmen faaliyetlerini sürdürmeyi başardı.

Yangının ardından geçen iki yıl içinde yaklaşık 15 milyon Euro’luk yatırım yapan Sicasal, yalnızca hasarlı alanları onarmakla kalmadı, tesislerini genişletti ve o dönem bünyesinde bulunan 700 çalışanın istihdamını korudu.

Şimdi gözler, mahkeme süreci ve olası yatırımcı adımlarına çevrilmiş durumda. Sicasal’ın yeniden ayağa kalkıp kalkamayacağı, önümüzdeki haftalarda netlik kazanacak.