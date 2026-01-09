  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İran’da kaos tırmanıyor! İsferayen’de sokağa inen protestocular savcıyı öldürdü! Mavi Vatan'ın yeni Barbaros'u! GÖKDENİZ hedefi tam isabetle vurdu "Sözcü Gazetesi’nin İmamoğlu’ndan rüşvet aldığı ortaya çıktı!" Kirli algı operasyonu ellerinde patladı: Masa başında yalan rüzgarı! Fahiş aidatlara çözüm geliyor! Son sözü meclis söyleyecek! İzmir’de kooperatif vurgununa bir darbe daha! Başsavcılık Tunç Soyer ve Kaya’nın tahliyesine itiraz etti! Terör sevici İstanbul Barosu’nun terör davasında karar açıklandı! Madalya da taksaydınız... Bornova Belediyesi'ne tepki: Okul inşaatına ruhsat vermeyerek süreci tıkadı CHP eser değil, engel üretiyor ABD'de 5 eyalet sosyal güvenlik fonlarının dondurulduğu gerekçesiyle Trump’a dava açtı Kazan Kaldırdılar 28 yıl sonra rekor geldi! Altına yatırım yapan büyük kazandı Savcı Sayan’dan bomba transfer iddiası! CHP’li Büyükşehir belediyesi AK Parti’ye geçiyor
Dünya Yarım asırlık et devi iflas etti
Dünya

Yarım asırlık et devi iflas etti

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Yarım asırlık et devi iflas etti

Lizbon Batı Bölge Mahkemesi, Mafra’daki et endüstrisinin önemli oyuncularından Sicasal’ın iflasına hükmetti. Üretimin durma noktasına geldiği şirkette kurtarma planı ve yeni yatırımcı umutları gündemde.

Lizbon Batı Bölge Mahkemesi tarafından yayımlanan iflas beyanına göre, Mafra Belediyesi sınırları içinde faaliyet gösteren et endüstrisi şirketi Sicasal, Banco Comercial Português’in talebi üzerine iflas etti. Karar, Portekiz gıda sektöründe geniş yankı uyandırdı.

Mahkeme tarafından Jorge Calvete iflas yöneticisi olarak atanırken, şirketin alacaklıları için 4 Mart tarihinde bir toplantı yapılması kararlaştırıldı. Sürecin seyrini belirleyecek bu toplantıda, şirketin geleceğine dair kritik başlıkların ele alınması bekleniyor.

 

“Üretim durma noktasında ama umut var”

Lusa haber ajansına konuşan iflas yöneticisi Jorge Calvete, Sicasal’daki mevcut durumu değerlendirerek, “Üretim neredeyse tamamen durmuş durumda. Ancak şirketi yeniden faaliyete geçirmek için bir kurtarma planı sunma niyetindeyiz. Birimin kapatılmaması herkesin çıkarına” ifadelerini kullandı.

Calvete ayrıca, şirkete ilgi gösteren birden fazla potansiyel yatırımcı bulunduğunu da doğruladı.

 

Sicasal’ın yarım asırlık yolculuğu

Sicasal, 1968 yılında Álvaro Santos Silva tarafından kuruldu ve Portekiz et endüstrisinde önemli bir konuma ulaştı. Şirket, 2011 yılında yaşanan büyük yangında üretim alanının bir bölümünü kaybetmesine rağmen faaliyetlerini sürdürmeyi başardı.

Yangının ardından geçen iki yıl içinde yaklaşık 15 milyon Euro’luk yatırım yapan Sicasal, yalnızca hasarlı alanları onarmakla kalmadı, tesislerini genişletti ve o dönem bünyesinde bulunan 700 çalışanın istihdamını korudu.

Şimdi gözler, mahkeme süreci ve olası yatırımcı adımlarına çevrilmiş durumda. Sicasal’ın yeniden ayağa kalkıp kalkamayacağı, önümüzdeki haftalarda netlik kazanacak.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23