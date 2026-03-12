Nefes kesen tırmanış! Donan şelalede “Buz Devri” rotası açıldı

  • İSTANBUL
Kışın donarak dev bir buz duvarına dönüşen Diyadin Kanyonu’ndaki buz şelalesi, doğa sporcularının tırmanışına sahne oldu...

Ağrı’nın Diyadin ilçesindeki Diyadin Kanyonu’nda kış mevsimiyle birlikte oluşan buz şelalesi, doğa sporcularını ağırladı.

 

“Buz Devri” rotası

Iğdır’dan gelen doğasever sporcular, kanyonda oluşan buz şelalesinde buz tırmanışı gerçekleştirdi. Kış aylarında donarak buz sarkıtları ve buz şelalelerine dönüşen Diyadin Kanyonu, doğa sporları tutkunlarının ilgisini çekmeye başladı. Iğdır’dan gelen doğa sporları ekibi, yaklaşık 20 metre yüksekliğindeki buz şelalesinde yeni bir rota açarak ilk tırmanışı gerçekleştirdi. Sporcuların "Buz Devri" adını verdiği rotanın zorluk derecesinin WI5 olduğu belirtildi.

 

Bölgede gerçekleştirilen buz tırmanışı etkinliği ile Diyadin Kanyonu’nun doğa turizmi açısından önemli bir potansiyele sahip olduğu ifade edildi. Uzmanlar, kanyonun buz tırmanışı başta olmak üzere farklı doğa sporları için de elverişli yapıya sahip olduğunu belirtti.

 

Doğa sporcuları ve yetkililer, Diyadin Kanyonu’nun sahip olduğu doğal güzelliklerle kış turizmi açısından önemli bir merkez olabileceğini belirterek macera ve doğa tutkunlarını bölgeye davet etti.

