Şok eden 'taş' detayı! Duyan mutlaka bu önlemi almalı: Böbrek hastalıklarında taş ağrısı...

"Özellikle taş hareket edip ağrı yapıyorsa bunu hasta için bir uyarıcı olarak görüyoruz. Bu hasta için önemli. Doktora gelmesi için erken uyarı sistemi olarak görüyoruz. Bazen çok büyük, böbreğin içine yerleşmiş ağrı yapmayan taşlar böbreği içten içe veya diyabet gibi böbreğin idrar yapan kanallarını içten içe tüketen birtakım risk faktörleri var. Bu tür şikayetleri olan veya öncesinde taş düşürmüş hastaların belli periyotlarla mutlaka doktora gitmesinde fayda görüyoruz. Küçük bir taşın böbrek kanallarını tıkaması, o böbreği tabiri caizse zamanla yok etmesi, diyalize mahkum edecek hale getirme noktasında büyük sıkıntılara yol açabilecek şeylerin öncesinde tedbir almak gerekiyor."