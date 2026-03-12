  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Öyle bir para masaya konuldu ki, rekor ücretle gidebilir! Devler tribünde... Bu çağrıya kulak verin artık: Hızlı yemek hazmı baltalıyor! Sindirim dostu tavsiyeler Baykar ve MKE'den büyük hamle! 1200 dönüm yer verildi, orayı üs yapacaklar Ses getirecek buluş! Devreye aldılar artık: İşte huzurlarınızda 'damar bulucu' Eşkıya ABD’den istediğine muafiyet, istediğine yasak! İhtiyaçlarını gidermek için Trump’tan izin istediler Hürmüz yanıyor ama: İran, Hürmüz gerilimine rağmen Çin'e petrol ihracatını sürdürüyor Mobil iletişimde yeni dönem… Uraloğlu: Türkiye 5G teknolojisi ile 1 Nisan’da tanışacak Şok eden 'taş' detayı! Duyan mutlaka bu önlemi almalı: Böbrek hastalıklarında taş ağrısı... Ahmed El Şara'nın savunma bakanlığına atadığı isimle ilgili şok eden Türkiye detayı! Duyan 'neler oluyor' diyor
Sağlık
10
Yeniakit Publisher
Şok eden 'taş' detayı! Duyan mutlaka bu önlemi almalı: Böbrek hastalıklarında taş ağrısı...
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Şok eden 'taş' detayı! Duyan mutlaka bu önlemi almalı: Böbrek hastalıklarında taş ağrısı...

Böbrek sağlığı ile ilgili uzmanlardan her geçen gün yeni bilgiler gelmeye devam ediyor.

#1
Foto - Şok eden 'taş' detayı! Duyan mutlaka bu önlemi almalı: Böbrek hastalıklarında taş ağrısı...

Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fikret Halis, böbrek hastalıklarında taş ağrısını, hastanın doktora başvurması için "erken uyarı sistemi" olarak gördüklerini söyledi.

#2
Foto - Şok eden 'taş' detayı! Duyan mutlaka bu önlemi almalı: Böbrek hastalıklarında taş ağrısı...

Prof. Dr. Halis, AA muhabirine, böbreklerin vücudun önemli bir organı olduğunu, bunun farkında olup korumaya yönelik tedbir alınması gerektiğini anlattı.

#3
Foto - Şok eden 'taş' detayı! Duyan mutlaka bu önlemi almalı: Böbrek hastalıklarında taş ağrısı...

Böbrek hastalıklarının sinsice ilerlediğine, bazen hiç ağrı yapmadan bile hastalığın önlenemez boyutlara gelebileceğine dikkati çeken Halis, "Özellikle risk faktörü taşıyan diyabet, hipertansiyon, obezite, sigara kullanımı, taş problemi veya bilinen böbrek hastalığı olan hastalarımız mutlaka belirli dönemlerde doktor kontrolünden geçmelidir." dedi.

#4
Foto - Şok eden 'taş' detayı! Duyan mutlaka bu önlemi almalı: Böbrek hastalıklarında taş ağrısı...

Halis, böbreklerin vücudun filtre mekanizması olduğunu dile getirerek, günde ortalama 150-180 litre kanı 30 ila 50 kez filtreden geçirerek toksik maddeleri vücuttan uzaklaştırdığını, kan basıncını düzenlediğini, kan ve D vitamini gibi birtakım hormonların üretiminde de görev aldığını söyledi.

#5
Foto - Şok eden 'taş' detayı! Duyan mutlaka bu önlemi almalı: Böbrek hastalıklarında taş ağrısı...

Ramazanda gün boyu vücudun susuz kaldığını, bu kaybın iftar ile sahur arasında bol su tüketilerek tolere edilmesi gerektiğini vurgulayan Halis, şöyle konuştu:

#6
Foto - Şok eden 'taş' detayı! Duyan mutlaka bu önlemi almalı: Böbrek hastalıklarında taş ağrısı...

"Ramazan sonrasında da böbreklerimizi korumaya yönelik birtakım tedbirler almamızda fayda var. Özellikle birtakım risk faktörleri taşıyan hastaların daha hassas davranması gerekiyor. Varsa bir sıkıntıları önce mutlaka doktorlarına başvurmalı, böbrek sağlığı mutlaka gözden geçirilmeli. Böbrek sağlığının korunmasına yönelik kan basıncının kontrolü, tuzsuz diyet, kişiye göre değişmekle birlikte ortalama 1,5-2 litre sıvı alımı sağlamaya yönelik tedbirler alınmalıdır."

#7
Foto - Şok eden 'taş' detayı! Duyan mutlaka bu önlemi almalı: Böbrek hastalıklarında taş ağrısı...

Halis, toplumda taş düşürme vakalarına çok sık rastlandığını, taş ağrısının dünyanın en şiddetli ağrılarından biri olduğunu anlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

#8
Foto - Şok eden 'taş' detayı! Duyan mutlaka bu önlemi almalı: Böbrek hastalıklarında taş ağrısı...

"Özellikle taş hareket edip ağrı yapıyorsa bunu hasta için bir uyarıcı olarak görüyoruz. Bu hasta için önemli. Doktora gelmesi için erken uyarı sistemi olarak görüyoruz. Bazen çok büyük, böbreğin içine yerleşmiş ağrı yapmayan taşlar böbreği içten içe veya diyabet gibi böbreğin idrar yapan kanallarını içten içe tüketen birtakım risk faktörleri var. Bu tür şikayetleri olan veya öncesinde taş düşürmüş hastaların belli periyotlarla mutlaka doktora gitmesinde fayda görüyoruz. Küçük bir taşın böbrek kanallarını tıkaması, o böbreği tabiri caizse zamanla yok etmesi, diyalize mahkum edecek hale getirme noktasında büyük sıkıntılara yol açabilecek şeylerin öncesinde tedbir almak gerekiyor."

#9
Foto - Şok eden 'taş' detayı! Duyan mutlaka bu önlemi almalı: Böbrek hastalıklarında taş ağrısı...

Prof. Dr. Halis, 12 Mart Dünya Böbrek Günü'nün, böbrek sağlığını korumaya ve bu konuda farkındalığı artırmaya yönelik önemine işaret ederek, böyle özel günlerde toplumsal bilinç oluşturarak hayati risk faktörlerinin en aza indirgenebileceğini sözlerine ekledi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Salih Müslim geberdi
Dünya

Salih Müslim geberdi

Eli kanlı terör örgütü PKK/YPG'nin uzantısı PYD'nin kurucusu terörist Salih Müslim tedavi gördüğü hastanede öldü.

Karadeniz'deki TürkAkım ve Mavi Akım'a saldırı
Dünya

Karadeniz'deki TürkAkım ve Mavi Akım'a saldırı

Rus enerji şirketi Gazprom'dan yapılan açıklamada "Ukrayna, TürkAkım ve Mavi Akım'a gaz taşıyan tesislere saldırdı" ifadeleri kullanıldı...
Kafası kesilmiş kız çocukları mezarı! Epstein’ın tecavüz üssüne şafak baskını!
Dünya

Kafası kesilmiş kız çocukları mezarı! Epstein’ın tecavüz üssüne şafak baskını!

Sapık Jeffrey Epstein'in New Mexico'daki karanlık sığınağı Zorro Çiftliği (Zorro Ranch), bugünlerde tarihin en büyük adli operasyonlarından ..
CHP'li 70 vekil Özgür'e resti çekti
Gündem

CHP'li 70 vekil Özgür'e resti çekti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in tüm milletvekillerine yaptığı 'Silivri'de toplanıyoruz' çağrısı, parti içinde hedeflenen yankıyı uyandırmadı..
İran'dan İsrail ve ABD'ye çok ağır darbe
Dünya

İran'dan İsrail ve ABD'ye çok ağır darbe

İran Ordu Sözcüsü Muhammed Ekreminiya, yaptığı açıklamasında "İsrail ve ABD radar ve savunmasının önemli bir kısmı imha edildi, füzelerimizi..
Ülkede doğalgaz bitti, sıcak yemekler menülerden kaldırıldı!
Dünya

Ülkede doğalgaz bitti, sıcak yemekler menülerden kaldırıldı!

Ortadoğu’daki savaşın enerji ve tedarik hatlarını vurması, pişirme gazında ciddi kıtlığa yol açtı. Gaz stoklarının hızla tükenmesi nedeniyle..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23