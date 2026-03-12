Trump'tan İran’a "karanlık" tehdidi: Bir saatte yok ederiz, 25 yıl sürer!

Kentucky temaslarının ardından Washington’a dönen ABD Başkanı Donald Trump, Maryland’daki Joint Base Andrews Havalimanı’nda basın mensuplarının sorularını yanıtladı. İran ile devam eden savaşı "şimdiye kadar görülmüş en iyi yürütülen operasyon" olarak niteleyen Trump, Tahran yönetimine yönelik stratejik planlarını paylaştı.

"HİÇBİR KONTROL SİSTEMLERİ KALMADI"

İran’ın askeri gücünün tamamen çöktüğünü iddia eden Trump, "Donanmaları yok, hava kuvvetleri yok, uçaksavarları yok. Şu an İran’ın üzerinde tamamen serbest bir şekilde dolaşıyoruz" dedi. Bölgedeki boğazların güvenli olduğunu ve İran’ın elinde sadece kısıtlı miktarda füze kaldığını belirten ABD Başkanı, "Asıl mesele bu savaşı hızlı kazanmamız" şeklinde konuştu.

ENERJİ ALTYAPISINA 25 YILLIK DARBE PLANI

Trump, İran’ı haritadan silmek istemediklerini ancak altyapıyı felç edebileceklerini vurgulayarak şunları söyledi: "İran’ın elektrik kapasitesini bir saat içinde imha edebiliriz. Eğer bunu yaparsak, yeniden inşa etmeleri 25 yıl sürer. Ülkelerini ayağa kaldırmaları neredeyse imkansız hale gelir. İdeal olan bunu yapmamak ama bu seçenek masada." Trump ayrıca, İran’ın başında "ne yaptığını bilen ve ülkeyi inşa edebilecek" bir lider görmek istediklerini de sözlerine ekledi.

"HÜCRELER GÖZ HAPSİNDE, REZERVLER DEVREDE"

ABD içindeki güvenlik tehditlerine de değinen Trump, Biden dönemindeki "açık sınır" politikası nedeniyle ülkeye giren İran bağlantılı hücrelerin çoğunun yerini bildiklerini ve "göz hapsinde" tuttuklarını iddia etti. Enerji piyasalarına dair de mesaj veren Trump, stratejik petrol rezervlerini çok hızlı bir şekilde devreye alacaklarını ve ardından tekrar dolduracaklarını açıkladı.