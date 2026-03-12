  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Trump'tan İran’a "karanlık" tehdidi: Bir saatte yok ederiz, 25 yıl sürer!

İran’ın hava savunma ve donanma gücünü tamamen bitirdiklerini savunan Trump, "İran’ın elektrik kapasitesini bir saat içinde imha edebiliriz; yeniden inşa etmeleri 25 yıl sürer" dedi. Trump ayrıca, ABD içindeki İran bağlantılı hücrelerin "göz hapsinde" olduğunu duyurdu.

Kentucky temaslarının ardından Washington’a dönen ABD Başkanı Donald Trump, Maryland’daki Joint Base Andrews Havalimanı’nda basın mensuplarının sorularını yanıtladı. İran ile devam eden savaşı "şimdiye kadar görülmüş en iyi yürütülen operasyon" olarak niteleyen Trump, Tahran yönetimine yönelik stratejik planlarını paylaştı.

"HİÇBİR KONTROL SİSTEMLERİ KALMADI"

İran’ın askeri gücünün tamamen çöktüğünü iddia eden Trump, "Donanmaları yok, hava kuvvetleri yok, uçaksavarları yok. Şu an İran’ın üzerinde tamamen serbest bir şekilde dolaşıyoruz" dedi. Bölgedeki boğazların güvenli olduğunu ve İran’ın elinde sadece kısıtlı miktarda füze kaldığını belirten ABD Başkanı, "Asıl mesele bu savaşı hızlı kazanmamız" şeklinde konuştu.

ENERJİ ALTYAPISINA 25 YILLIK DARBE PLANI

Trump, İran’ı haritadan silmek istemediklerini ancak altyapıyı felç edebileceklerini vurgulayarak şunları söyledi: "İran’ın elektrik kapasitesini bir saat içinde imha edebiliriz. Eğer bunu yaparsak, yeniden inşa etmeleri 25 yıl sürer. Ülkelerini ayağa kaldırmaları neredeyse imkansız hale gelir. İdeal olan bunu yapmamak ama bu seçenek masada." Trump ayrıca, İran’ın başında "ne yaptığını bilen ve ülkeyi inşa edebilecek" bir lider görmek istediklerini de sözlerine ekledi.

"HÜCRELER GÖZ HAPSİNDE, REZERVLER DEVREDE"

ABD içindeki güvenlik tehditlerine de değinen Trump, Biden dönemindeki "açık sınır" politikası nedeniyle ülkeye giren İran bağlantılı hücrelerin çoğunun yerini bildiklerini ve "göz hapsinde" tuttuklarını iddia etti. Enerji piyasalarına dair de mesaj veren Trump, stratejik petrol rezervlerini çok hızlı bir şekilde devreye alacaklarını ve ardından tekrar dolduracaklarını açıkladı.

Adamın biri

Deliklerinizde bir fare gibi yaşayacaksınız. Tabi kediyle karsilasana kadar Yeni vietnama hoş geldin yankee

AMERİKAYA , HAVADAN DENİZDEN GİRMEK VE ÇIKMAK ÇOK ZORDUR

AMERİKA KITASI, OKYANUSLA ÇEVRİLİ DOĞAL BİR KALE DEVASA BİR UÇAK GEMİSİ GİBİ BU SEBEPLE AMERİKAYA YA HAVADAN YADA DENİZDEN GİRMEK VE ÇIKMAK MÜMKÜN BAŞKA TÜRLÜ BİR YOLU YOK KARADAN MEKSİKA KÜBA KANADA SINIRINDAN vb ÜZERİNDEN KAÇAK OLARAK GİRİLEBİLİR ODA SINIRLI LAKİN AMERİKANIN İÇİNDE ÇOK SIKI DENETİM KONTROL MEKANİZMASI VAR VE BUNLARA YAKALANMA İHTİMALİ % 100 ÇÜNKÜ AMERİKAN HALKI ŞÜPHELENDİĞİ İNSANLARI HEMEN 911 E İHBAR EDİYOR TRAFİKTE MARKETLERDE HASTANEDE SOKAKLARDA GEZERKEN KAMERALARA TELEFONLA KONUŞURKEN vb MUTLAKA SİSTEME YAKALANIR TESPİT EDİLİR AMERİKANIN İÇİNDE KAÇAK OLARAK UZUN SÜRE YAŞAMASI BARINMASI MÜMKÜN DEĞİLDİR MUTLAKA BİR ŞEKİLDE SİSTEM TESPİT EDER SİSTEME YAKALANIR KANALİZASYONLARDA ORMANLARDA vb SAKLANSA YAŞASA DESEM ODA MÜMKÜN DEĞİLDİR
