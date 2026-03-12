Ümmet sessiz siyonist pervasız! mescid-i Aksa'da Müslümanlara ibadet yasaği!

Bölgedeki gerilimi ve yoğun gündemi suistimal eden siyonist rejim, Mescid-i Aksa'yı günlerdir girişlere kapalı tutuyor. Ramazan ayında Filistinlilerin ibadetlerini engelleyerek tarihte bir ilke imza atan bu tutumu "tehlikeli bir gelişme" olarak tanımlayan HAMAS, İslam dünyasını acil müdahaleye çağırdı.

Ramazan ayının en faziletli günleri kabul edilen son on gün ile birlikte siyonist rejim, Kudüs'teki Mescid-i Aksa ile El Halil'deki İbrahim Camii'ne yönelik ağır kısıtlamalar getirdi. Alınan kararlar nedeniyle Müslümanlar, teravih namazı ve itikaf ibadetlerini bu iki kutsal mekânda gerçekleştiremiyor.

Her yıl Ramazanın son günlerinde on binlerce Müslüman, Kadir Gecesi'ni idrak etmek ve gece namazlarını kılmak için Mescid-i Aksa ve İbrahim Camii'ne akın ediyordu. Ancak bu yıl uygulanan işgal kısıtlamaları Filistinlilerin bu mabetlere ulaşmasını imkansız hale getirdi.

Ümmetin sessizliği ve siyonist terör rejiminin anrtan pervasızlığı neticesinde, tarihte ilk kez Müslümanlar Mescid-i Aksa ve İbrahim Camii'nde Ramazanın son on gününde ibadet edemiyor.

HAMAS: 1967'DEN BU YANA GÖRÜLMEMİŞ TEHLİKELİ BİR ADIM

İslami Direniş Hareketi (HAMAS), siyonist işgalcilerin Mescid-i Aksa'yı 13 gündür kapalı tutmasına sert tepki gösterdi. Hareketten yapılan açıklamada, Ramazan ayında teravih ve itikâf ibadetlerinin engellenmesinin 1967'den bu yana görülmemiş tehlikeli bir uygulama olduğu vurgulandı.

HAMAS, bu adımın ibadet özgürlüğüne açık bir saldırı olduğunu belirterek işgalcilerin Mescid-i Aksa'ya yönelik provokatif bir tırmanış yürüttüğünü ifade etti. Açıklamada, Aksa'nın kapatılmasının işgalcilerin dini, tarihi ve hukuki statüyü değiştirmeye yönelik planlarının bir parçası olduğu kaydedildi.

İSLAM DÜNYASINA HEREKETE GEÇME ÇAĞRISI

Hareket, siyonist "tapınak örgütlerinin" kışkırtıcı çağrılarının arttığı bir dönemde alınan bu kararın Mescid-i Aksa'ya yönelik tehlikeli planları ortaya koyduğunu belirtti.

HAMAS ayrıca işgalcilerin Mescid-i Aksa üzerinde hiçbir egemenliğinin bulunmadığını vurgulayarak, kutsal mabedin tamamen Müslümanlara ait bir vakıf olduğunu ifade etti. Hareket, İslam dünyasına Aksa'yı korumak ve Kudüslülerin direnişini desteklemek için acil harekete geçme çağrısı yaptı.

İşgalciler, ABD ve siyonist rejimin İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan süreçten bu yana Mescid-i Aksa'yı kapalı tutuyor. Buna rağmen Filistinliler, kutsal mabedin kapılarında namaz kılarak işgalcilerin dayattığı fiili durumu kırmaya çalışıyor.

DOĞRU HABER