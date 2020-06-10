Yarım asır sonra gözlükten kurtuldu

Şanlıurfa’da yaşayan 8 çocuk annesi Feride Gözek, Gaziantep’te son 2 yılda yapılan kornea nakli ve akıllı mercek uygulamasının ardından yarım asır sonra gözlüklerden kurtulmanın sevincini yaşadı. 2 yıl öncesine kadar gözlükle bile görmekte zorlanan kadın şimdi ise sağlıklı birçok insandan daha iyi görmeye başladı.

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde yaşayan ve küçük yaşlarda gözlük kullanmaya başlayan 8 çocuk annesi Feride Gözek, her geçen gün görme yetisini kaybetmeye başladı. Gözleri miyop olan Feride Gözek, artan miyopluk oranı nedeniyle 10 santimetreden uzağı görememeye başladı. Son 2,5 yıldır da iltihap ve göz tansiyonu gibi nedenlerle cisimleri 10 santimetre mesafeden seçmekte zorlanan Feride Gözek’in, yarım asır boyunca gezmediği hastane, başvurmadığı doktor kalmadı. Göz ağrıları nedeniyle Türkiye’nin birçok ilini de gezen Feride Gözek, son umut olarak Gaziantep’e geldi. Burada bulanan Özel Mirkelam Tıp Merkezi’ne başvuran Gözek’e 2 yıl önce kornea nakli yapıldı. Yaklaşık 6 ay önce de akıllı göz içi mercek takılan Gözek, yarım asır sonra hem gözlüklerden kurtulmanın sevincini hem de ilk kez çıplak gözle bu kadar net görmenin mutluluğu yaşadı.

Unuttuğu gün ışığını yarım asır sonra yeniden çıplak gözle görebildiğini belirten Gözek, "Göz büyük bir nimettir. Allah kimseyi ışıksız bırakmazsın. Geçirdiğim iki başarılı ameliyat sonrası yeniden görmeye başladım. çocukluğumdan itibaren gözlük kullanıyordum. Gün ışığını unutmuştum. Artık bu dünyaya gözlükle bakmam gerekmeyecek. Daha önce 17 derece kalın gözlüklerim vardı. Daha önce 10 santim önümü göremezken şimdi gözlüksüz iğneye iplik bile geçirebiliyorum. Sevdiklerimi de daha net görüyorum. Artık kimsenin yardımını kabul etmeyip kendi işlerimi kendim yapıyorum. Şimdi gözlüksüz bir hayata başladım. Ameliyatımı başarıyla gerçekleştiren Mirkelam Tıp Merkezi Baş Hekimi Dr. Hüseyin Mirkelam ve ekibine minnettarım. Çok teşekkür ediyorum" dedi.

Gözek, iki yıl önce gözlükle bile göremediğini, moralinin bozulduğunu, ev işlerini çevresindeki yakınlarının yardımıyla yapabildiğini hatırlatarak, şimdi ise gözlük kullanmayan insanlardan bile daha görebildiğini kaydetti.

Tıp Merkezi’nin Başhekimi Dr. Hüseyin Mirkelam ise “Feride Hanım iki yıl önce bize tedavi için gelmişti. 17 derece miyop ve geçirdiği rahatsızlık sonucu gözlerinde lökom oluşmuş, görme oranı yok denecek kadar azdı. 10 cm mesafeden cisimleri seçebiliyordu. İki yıl önce Göz bankası kanalıyla göz yapısına uygun bulunan kornea hastamıza nakil edildi. Yaklaşık altı ay önce de hastamızın 17 derece miyop olan gözlerine akıllı mercek uygulaması gerçekleştirilerek hastamızın gözlüksüz görmesi sağlandı. Son kontrollerini yaptığımız hastamızın geçirdiği iki ameliyat sonrası çekilen bilgisayarlı göz muayenesi (otorefraktometre) cihazında sadece -0.25 derece kaldığı ve tamamen sağlığına kavuştuğu gözlendi. Yeni nesil akıllı mercekler gerek yakın gerekse uzak görme oranını yükseltirken gözlük ihtiyacını tamamen ortadan kaldırıyor. Hastamıza gözlüksüz yaşamında mutluluklar diliyoruz” diye konuştu.