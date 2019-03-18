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Yarı otomatik şanzımanlı yerli traktörler çiftçilerle buluşuyor

TürkTraktör Genel Müdürü Aykut Özüner:- "Bu yıl Konya Tarım Fuarı'na, Türkiye'de bir ilk olarak fabrikalarımızda tasarlayıp ürettiğimiz 'yerli yarı otomatik şanzımanlı traktörler' ile geldik"- "2018 model yerli traktörlerini çok özel fiyatlarla çiftçilerimize sunacağız. İthal serilerimizin bazıları için de özel kur kampanyası kapsamında döviz kurunu sabitledik"

18 Mart 2019 Pazartesi 23:44
Yarı otomatik şanzımanlı yerli traktörler çiftçilerle buluşuyor

KONYA (AA) - TürkTraktör Genel Müdürü Aykut Özüner, bu yıl Konya Tarım Fuarı'na, Türkiye'de bir ilk olarak fabrikalarında tasarlayıp ürettikleri yerli yarı otomatik şanzımanlı traktörler ile geldiklerini söyledi.

Özüner, Konya Tarım Fuarı öncesi bir otelde düzenlenen basın toplantısında, TürkTraktör'ün çalışmalarının merkezinde, ülke tarımını daha ileriye taşıyacak yeniliklerin yer aldığını ifade etti.

Çiftçilerin modern tarıma adaptasyonunu sağlayacak gelişmeleri ilke edindiklerini anlatan Özüner, "Bu nedenle, bugün tarım sektörü ve traktör pazarına baktığımızda birçok ilklerde TürkTraktör imzasını görüyoruz. Kesintisiz yatımlara devam ederek, 2019'da da yine yeniliklerle çiftçilerimizin karşısına çıkmaktan dolayı büyük bir heyecan ve mutluluk içindeyiz." diye konuştu.

Özüner, Türkiye'nin tarım alet ve makine sektörünün yüzde 65'ini barındıran Konya'yı önemsediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Bu yıl Konya Tarım Fuarı'na, Türkiye'de bir ilk olarak fabrikalarımızda tasarlayıp ürettiğimiz 'yerli yarı otomatik şanzımanlı traktörler' ile geldik. Yarı otomatik şanzıman teknolojisi, her türlü tarımsal faaliyete uygun vites seçenekleri ve kullanım kolaylığı sunuyor. Bu sayede çiftçilerimiz hem zamandan hem de yakıttan ciddi tasarruf sağlarken, güçlü hidrolik donanımlar ile de en ağır tarımsal ekipmanları bile yüksek verim ve etkinlikte kullanabiliyor. Bu şanzıman teknolojisi, aynı kademede bulunan vites geçişlerinde debriyajsız kullanımını sağlıyor. Aynı zamanda elektronik çeki kontrol sistemi ile son derece kolay ve hassas ekipman kontrolü, otomatik çift çeker, diferansiyel kilidi özellikleriyle de konforlu ve verimli çalışma imkanı veriyor."

- Yerli modellere özel bahar kampanyası

Aykut Özüner, çiftçilerin mekanizasyona erişimini kolaylaştıracak çözüm alternatifleri sunmaya önem verdiklerine işaret ederek, uyguladıkları kampanyalarla da çiftçilerin yanında olduklarını vurguladı.

Özüner, Konya Tarım Fuarı'nda özel bahar kampanyası yaptıklarının altını çizerek, "2018 model yerli traktörlerini çok özel fiyatlarla çiftçilerimize sunacağız. İthal serilerimizin bazıları için de özel kur kampanyası kapsamında döviz kurunu sabitledik. Buna ek olarak, tüm finansal çözümleri tek bir çatıda sunan TürkTraktör Finans üzerinden kullanılacak olan çeşitli kredi miktarları için de yine farklı ve avantajlı oranlar belirledik." ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 18 Mart 2019 Pazartesi 23:44
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