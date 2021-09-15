Yarı çıplak semazen gösterisine büyük tepki!

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Edremit’in düşman işgalinden kurtuluşunun 99. Yıl dönümünde skandal tiyatro oyununa imza atan CHP’li Edremit Belediyesi’nin ardından bir skandal da CHP’li İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden geldi. Milletimizin dini ve manevi inançlarını ayaklar altına alan CHP’li İzmir Büyükşehir Belediyesi yarı çıplak sözde semah gösterisi tertip etti. Yapılan saygısızlığa ise sosyal medya üzerinden tepki yağdı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı/İnsan Hakları Başkanı ve Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, “İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin saygısızca ve ahlaksızca gerçekleştirdiği yarı çıplak sözde semah gösterisi CHP zihniyetinin vahametini gözler önüne seriyor. Hiçbir değere saygısı olmayanların gerçekleştirdiği bu gösteri, Hz. Mevlana’nın emanetine büyük hakaret ve hadsizliktir” ifadelerini kullanırken birçok sosyal medya kullanıcısı da, “Akılları hizmete değil de İslam'a nasıl nerden vurur rencide ederim kafası dünyada sadece CHP de var "Çıplak Semazen" ne yaa yahu kafada kalmamış sizde” , “Bu çağdan iliklerime kadar nefret ettim .. CHP gün geçtikçe beyinsizleşmeye devam ediyor. Kanıtı da " çıplak semazen " , “İzmir Belediyesi yine kafayı sıyırmış. Modern olacağız diye kafayı yediler” şeklinde paylaşımlar yaptılar.