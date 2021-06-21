Yargıtay'tan flaş uyarı: Tehlikenin farkında mısınız!

15 Temmuz darbe girişimi öncesi ve sonrasında FETÖ ile mücadelenin en etkili isimlerinden biri olarak bilinen Yargıtay 5. Ceza Dairesi üyesi İsa Çelik, bir kez daha dikkat çeken FETÖ uyarısında bulundu. “FETÖ’nün beyin takımının özel ve kritik görevlerde en gizli şekilde varlığını sürdürdüğüne” işaret eden Çelik, “Tehlikenin farkında mısınız?” diye sordu.

'Kritik görevlerde varlık sürdürüyorlar'

Daha önce de pek çok kez FETÖ’ye ilişkin uyarılarıyla dikkat çeken Yargıtay 5. Ceza Dairesi üyesi İsa Çelik, dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “15 Temmuz’dan sonra safralarını atan FETÖ, yoluna devam ediyor. Bu tarihten önce tüm avanesi ile her yerde olan FETÖ, şimdi beyin takımı ile ‘özel ve kritik görevlerde’ en gizli şekilde ve FETÖ ile şiddetle mücadele ederek (!!!) varlığını sürdürüyor. Gerçekten başaramadılar mı?” ifadelerini kullandı. Çelik, paylaşımında, “Tehlikenin farkında mısınız?” yazılı bir görsel de kullandı.

Çelik, daha önce de zaman zaman FETÖ’ye ilişkin uyarılarda bulunmuştu. Örneğin 30 Mayıs’ta “FETÖ borsasına” işaret etmiş ve FETÖ ile mücadeleye en büyük darbenin “FETÖ borsası olduğuna” dikkat çekmişti.

Toplumun inancına büyük darbe

Çelik, “FETÖ ile mücadeleye ve toplumun inancına en büyük darbe FETÖ borsalarıdır. FETÖ borsası İzmir ve bu olaydan ibaret değil elbet, her yerde FETÖ borsası/borsacıları ortaya çıkarılıp cezalandırılmalıdır ki mücadelede başarı ve toplumsal destek sağlansın” demişti.

Yine mayıs ayındaki bir başka paylaşımında ise “FETÖ ile doğru mücadele edilmezse, kaos çıkarmaya yönelik şovları ‘arkası yarın kuşağı’ tadında izlemeye devam ederiz” uyarısında bulunan Çelik, “Bir kısım çevreler FETÖ tehdidini gündemden düşürmeye, cezaevindeki FETÖ’cüleri acındırmaya, KHK’lıları mağdur göstermeye çalışsınlar. Örgütlenme ve toplanma çalışmalarına son hız devam eden FETÖ, devletimizin anayasal düzeni ve bekası açısından hâlâ en büyük tehlike ve tehdittir” ifadelerini kullanmıştı.

Herkes kendi FETÖ'cüsünü koruyor

Çelik, “FETÖ’nün yeniden yapılanma içinde olduğuna” yönelik bir haberi de “FETÖ’yü yaratan sebepler devam ettiği, Anadolu’nun gariban evladı bunların kucağına düştüğü, herkesin kendi FETÖ’cüsünü koruduğu, mücadele strateji planı oluşturularak, kurulacak kurum veya kurul ile tek elden mücadele edilmediği sürece deneyecekler” değerlendirmesiyle de dikkat çekmişti.