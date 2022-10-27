Yargıtay'dan 'Kapı önüne ayakkabı koymak' ile ilgili karar!

Yargıtay, apartman ve sitelerdeki ortak geçiş alanlarına ayakkabı ve ayakkabılık bırakılmayacağına hükmetti.

Bir apartman yöneticisi, mahkemenin yolunu tutarak, binada kiracı olarak oturan kişinin, merdiven boşluğuna ayakkabılık koymasından şikayetçi oldu. Mahkemece; davalı tarafından merdiven boşluğuna konulan ayakkabılığın kaldırılmasına hükmetti. Kiracı kararı temyiz edince devreye Yargıtay girdi.

Yüksek Mahkeme, apartmanın ortak alanında bulundurulan ayakkabılık, ortak yerlerin amacı dışında kullanılmasına sebep olacağından, kaldırılması gerektiğine hükmetti.Apartmanlarda kapı önlerinde ayakkabı bırakmak kat maliklerinin ortak kararı ile yasaklanabiliyor. Bu yasaklama hükmü yönetim planına da işlenerek genel bir kural haline dönüştürüyor. Bu karar alındıktan sonra kapı önüne ayakkabı bırakmak kanunen yasaklanmış bir hale geliyor. Kaynak: Yargıtay'dan emsal karar: Kapı önüne ayakkabı koymak hak ihlali