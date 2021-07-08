Yargıtay’dan flaş karar: FETÖ'nün "Bolu çatı yapılanması" davasında 118 sanıktan 110'u hakkındaki kararı onadı

Dava kapsamında yargılanan sanıkların avukatları Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ve "silahlı terör örgütüne yardım" ve "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlarından 29 Mayıs 2018'de karara bağlanan mahkumiyetlere ilişkin Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesi'ne istinaf başvurusu yaptı.

Başvuruyu değerlendiren Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesi istinaf başvurusunun reddine karar vererek kararı onadı.

Sanık avukatları ise bölge idare mahkemesinin kararına ilişkin Yargıtay'a temyiz başvurusunda bulundu.

Başvuruyu değerlendiren Yargıtay 16. Ceza Dairesi, 118 sanıktan 110'u hakkında yerel mahkemede verilen kararları onadı.

Yargıtay'ın onama kararında, yargılama sürecindeki usuli işlemlerin kanuna uygun olarak yapıldığı, hükme esas alınan tüm delillerin hukuka uygun olarak elde edildiğinin belirlendiği kaydedildi.

İleri sürülen iddia ve savunmaların temyiz denetimini sağlayacak biçimde eksiksiz olarak sergilendiği, özleri değiştirilmeksizin tartışıldığı, vicdani kanının kesin, tutarlı ve çelişmeyen verilere dayandırıldığı, eylemlerin doğru olarak nitelendirildiği ve kanunda öngörülen suç tipine uyduğu belirtilen kararda, yaptırımların kanuni bağlamda şahsileştirilmek suretiyle uygulandığı anlaşılmakla bir kısım sanıklar ile sanıklar müdafilerinin temyiz dilekçelerinde ileri sürdükleri nedenler yerinde görülmediğinden CMK'nın 302/1. maddesi gereğince temyiz davalarının ayrı ayrı esastan reddiyle hükümlerin onanmasına karar verildiği bildirildi.

8 sanık hakkında verilen cezalar bozuldu

Öte yandan, Yargıtay 16. Ceza Dairesi, haklarında "silahlı terör örgütüne yardım" ve "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlarından ceza verilen 8 kişi hakkındaki kararı bozdu.

Dava kapsamında tutuksuz olarak yargılanan ve haklarında 6 yıl 3 ay hapis cezası verilen A.O. ve İ.F'nin temyiz aşamasında mart ayında verdikleri dilekçelerde etkin pişmanlıktan yararlanmak isteklerini dikkate alan 16. Ceza Dairesi, bu kişilerin verdikleri bilgilerin örgüt içerisindeki kaldıkları süre, örgütsel faaliyet ve konumuna uygun faydalı bilgiler olup olmadığı, eldeki bilgilerle örtüşüp örtüşmediğinin ilgili birimlerden sorulup değerlendirilerek sonucuna göre haklarında karar verilmesine hükmetti.

"Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 2 yıl 1 aydan 7 yıl 9 ay 22 güne kadar hapis cezasına çarptırılan E.A, N.Y, U.A, V.A, Ş.K. ve S.A'nın da haklarında verilen cezalar da bozuldu.

Cezası onanan 8 kişi polis ekiplerince yakalandı

Haklarında verilen kararlar onanan sanıklar Aydın G, Mehmet Ö, Mehmet S, Durmuş Ö, Fedai Ö, Uğur K, Uğur A. ve Levent S. hakkında yakalama kararı çıkarıldı. İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan 8 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Sanıklar, işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine gönderildi.

Süreç

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede, sanıkların "silahlı terör örgütü yöneticiliği" ya da "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl altışar aydan 22 yıl altışar aya kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyordu.

Davanın 29 Mayıs 2018'deki karar duruşmasında 34'ü tutuklu 118 sanıktan 79'una, 1 yıl 10 ay ile 10 yıl 7 ay 15 gün arasında değişen hapis cezası verilmiş, 37 kişi de beraat etmişti.