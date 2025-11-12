Yargıtay’dan emsal karar! Kiracı elektrik ve su faturasını ödemezse tahliye edilebilecek!

2024/785 esas, 2025/426 karar sayılı 2 Temmuz 2025 tarihli karara göre, kira sözleşmesinde yan giderlerin de tahliye nedeni olarak düzenlenmiş olması durumunda kiracı bu bedelleri 30 günlük yasal süre içinde ödemezse temerrüde düşmüş sayılacak ve tahliye kararı verilebilecek.

Kararda, Türk Borçlar Kanunu’nun 315. maddesine vurgu yapılarak, kiracının kira bedelini veya yan giderleri ödememesi halinde aynı hukuki sonucun doğacağı belirtildi. Bu durumda, kiracı kira borcunu ödese bile elektrik, su ve ortak giderleri ödemezse tahliye istemi kabul edilebilecek.

Karar, özellikle işyeri kiralamalarında emsal nitelik taşıyor. Uzmanlar, bu kararın ardından kiracılar ile kiraya verenler arasındaki yan gider anlaşmazlıklarında dengelerin değişeceğini belirtiyor.