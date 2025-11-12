  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Gürcistan'da düşen uçağın kara kutusu bulundu

Kremlin’den insani yardım adı altında çirkin oyun! Rusya Afrikadan asker topluyor

Şer ittifakı işbaşında! Atina panikledi ısrarla Tel Aviv dedi

Yahudi teröristler süt fabrikasına saldırıp bütün kamyonları yaktı!

Önder Aksakal’dan İmamoğlu Suç Örgütü yorumu: Cumhuriyet tarihinde böyle bir ahlak dışı dönem yok

Venezuela, olası ABD saldırısına karşı O taktiği uygulayacak

İşte İBB’deki ‘rüşvet sistemi’. Adrese teslim ihalelerde "Suç örgütü" payı

Türk savunma teknolojileri Afrika’da vitrine çıktı: Kıta ülkeleriyle “kazan-kazan” temelli ilişkiler geliştirildi

Rüşvet çarkı Şişli Belediyesi’nde de dönmüş! 10 milyon doları veren düdüğü çalar

Bakan Şimşek ‘Temelleri sağlamlaştıracağız’
Gündem Yargıtay’dan emsal karar! Kiracı elektrik ve su faturasını ödemezse tahliye edilebilecek!
Gündem

Yargıtay’dan emsal karar! Kiracı elektrik ve su faturasını ödemezse tahliye edilebilecek!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Yargıtay’dan emsal karar! Kiracı elektrik ve su faturasını ödemezse tahliye edilebilecek!

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, kira kontratında açık hüküm bulunması halinde kiracının yalnızca kira bedelini ödeyip elektrik, su ve ortak giderleri ödememesi durumunda tahliye edilebileceğine hükmetti.

2024/785 esas, 2025/426 karar sayılı 2 Temmuz 2025 tarihli karara göre, kira sözleşmesinde yan giderlerin de tahliye nedeni olarak düzenlenmiş olması durumunda kiracı bu bedelleri 30 günlük yasal süre içinde ödemezse temerrüde düşmüş sayılacak ve tahliye kararı verilebilecek.

Kararda, Türk Borçlar Kanunu’nun 315. maddesine vurgu yapılarak, kiracının kira bedelini veya yan giderleri ödememesi halinde aynı hukuki sonucun doğacağı belirtildi. Bu durumda, kiracı kira borcunu ödese bile elektrik, su ve ortak giderleri ödemezse tahliye istemi kabul edilebilecek.

Karar, özellikle işyeri kiralamalarında emsal nitelik taşıyor. Uzmanlar, bu kararın ardından kiracılar ile kiraya verenler arasındaki yan gider anlaşmazlıklarında dengelerin değişeceğini belirtiyor.

Yargıtay’dan dikkat çeken karar: Faturasını ödemeyen kiracı evden atılabilir!
Yargıtay’dan dikkat çeken karar: Faturasını ödemeyen kiracı evden atılabilir!

Gündem

Yargıtay’dan dikkat çeken karar: Faturasını ödemeyen kiracı evden atılabilir!

Yargıtay kararını verdi! Kiracıya kötü haber, ev sahipleri direkt evden çıkarabilecek
Yargıtay kararını verdi! Kiracıya kötü haber, ev sahipleri direkt evden çıkarabilecek

Yaşam

Yargıtay kararını verdi! Kiracıya kötü haber, ev sahipleri direkt evden çıkarabilecek

Şaka Bile Olsa Söylemeyin: Yargıtay’a Göre Bu Kelimeler Hakaret Sayılıyor!
Şaka Bile Olsa Söylemeyin: Yargıtay’a Göre Bu Kelimeler Hakaret Sayılıyor!

Yaşam

Şaka Bile Olsa Söylemeyin: Yargıtay’a Göre Bu Kelimeler Hakaret Sayılıyor!

Yargıtay'dan emsal karar: TikTok’taki paylaşım boşanma sebebi sayıldı
Yargıtay'dan emsal karar: TikTok’taki paylaşım boşanma sebebi sayıldı

Gündem

Yargıtay'dan emsal karar: TikTok’taki paylaşım boşanma sebebi sayıldı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Uçağın enkazına ulaşıldı! Ali Yerlikaya’dan acı haber ve açıklama
Gündem

Uçağın enkazına ulaşıldı! Ali Yerlikaya’dan acı haber ve açıklama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Gürcistan İçişleri Bakanı Gela Geladze ile görüşmelerini sürdürdüğünü belirterek, C130 askeri kargo uçağının ..
Rum gazetesinden Güney Kıbrıs’a Tel Aviv uyarısı. Müttefik mi İşgalci mi?
Gündem

Rum gazetesinden Güney Kıbrıs’a Tel Aviv uyarısı. Müttefik mi İşgalci mi?

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) yayımlanan Cyprus Mail gazetesi analizinde GKRY'ye yerleşen 15 bin kadar İsraillinin halk üzerinde yara..
İmamoğlu suç örgütü iddianamesi hazır! Elebaşı Ekrem’e 2 bin 352 yıla kadar hapis istendi
Gündem

İmamoğlu suç örgütü iddianamesi hazır! Elebaşı Ekrem’e 2 bin 352 yıla kadar hapis istendi

'İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü' iddianamesi tamamlandı. 3 bin 900 sayfalık iddianamede 402 şüpheli bulunuyor. Bugün mahkemeye sunulacak i..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23