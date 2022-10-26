Yargıtay'dan apartman aidatı kararı!
Apartman yönetimi, kat malikleri genel kurulunda iki ay üst üste aidat ödemeyen kat malikinin sıcak su sayacının sökülmesine karar verdi.
Apartman yönetimince aidatını iki ay ödemeyen site sakinlerinin sıcak su sayacının sökülmesi kararlaştırıldı. Mahkeme, site genel kurulunun aldığı kararın iptaline hükmetti. Site yönetimi, mahkeme kararına itiraz edince devreye Yargıtay 5. Hukuk Dairesi girdi.
Kararda şu cümlelere yer verildi;
"Mahkemece davanın kabulüne karar verilmiş. Hüküm, davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir. Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı kanıtlar ile yasal gerektirici sebeplere göre, verilen kararda bir isabetsizlik bulunmadığından yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddi ile usul ve yasaya uygun olan hükmün onanmasına oybirliğiyle karar verildi."