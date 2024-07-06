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Gündem

Yargıtay içtihatları! Dinazor, domuz, fil, horoz, şebek... suç değil! Ama...

Yeniakit Publisher
2024-07-06 21:25:00 -
Yargıtay içtihatları! Dinazor, domuz, fil, horoz, şebek... suç değil! Ama...

Hiç kuşkusuz hakaret suçları dava yükü açısından yargıyı oldukça zorluyor. Şebek demek suç oluşturmazken, sıpa demek suç oluşturuyor. İşte Yargıtay'a göre hakaret kabul edilen ve edilmeyen hayvan yakıştırmaları...

Yargıtay içtihatlarına göre, bazı hayvan yakıştırmaları suç sayılırken, bazıları suç sayılmıyor.

Ayı demek suç, akrep demek suç değil.. Öküz demek suç, danizor demek suç değil. Daha başka hangi hayvan ismi hakaret, hangileri hakaret değil!

Ayı, çakal, çomar, enik, eşek, fare, hayvan, it, katır, köpek, öküz, sığır, sıpa, tosbağa, yılan sözleri Yargıtay'a göre hakaret suçunu oluştururken, akrep, aslan, baykuş, çekirge, dinazor, domuz, fil, horoz, şebek, tavuk, sinek, kuzu sözleri hakaret suçunu oluşturmaz.

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