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Gündem Yargıtay, dedikoduya sessiz kalan kocayı kusurlu buldu
Gündem

Yargıtay, dedikoduya sessiz kalan kocayı kusurlu buldu

Evli olmasına rağmen başka bir kadınla ilişki yaşadığı yönünde dedikodu çıkan ve buna izin verdiği ileri sürülen koca, boşanma davasında kusurlu bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-04-06 10:34:00 - 2022-04-06 10:37:15
Yargıtay, dedikoduya sessiz kalan kocayı kusurlu buldu

Bir süredir şiddetli geçimsizlik yaşayan çift, karşılıklı boşanma davası açtı. Erkeğin sadakatsiz davranışları olduğuna dikkat çeken Aile Mahkemesi, tarafların boşanmasına hükmederek, erkeğin tam kusurlu olduğuna dikkat çekti.

Davacı erkek kararı temyiz edince devreye giren Yargıtay 2. Hukuk Dairesi emsal nitelikte bir karara imza attı.

Erkeğin evli olmasına rağmen, başka bir kadınla ilişki yaşadığı yönünde çıkan dedikodulara sessiz kalmasının kusur olduğuna hükmetti.

Kararda, "Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuni gerektirici sebeplere ve özellikle davacı-davalı erkeğe kusur olarak yüklenen sadakatsizlik vakıasının başka bir kadınla isminin dedikoduya karışmasına izin verme niteliğinde olduğunun ve davacı-davalı erkeğin yine tam kusurlu olduğu anlaşılmıştır. Yerinde bulunmayan temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun olan hükmün onanmasına oy birliği ile hükmedilmiştir" denildi.

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