Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Şahin Anıtkabir'i ziyaret etti

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına seçilen Bekir Şahin, Anıtkabir'i ziyaret etti.

Şahin, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekili Rıdvan Gündoğdu ve Yargıtay Cumhuriyet savcılarıyla Aslanlı Yol'dan yürüyerek Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine geldi.

Şahin'in mozoleye çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu.



Daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Şahin, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.



Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Şahin, deftere şunları yazdı:

"Aziz Atatürk; Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı seçilmem sebebiyle huzurundayız. Bu onurlu görevi devraldığım andan itibaren bizlere emanet olarak bıraktığınız Cumhuriyet ve onun ilkeleri doğrultusunda hukuku üstün tutarak bireylerin kendini özgür ve güvende hissettiği Türkiye hedefine ulaşmak için tüm gücümüzle çalışacağız.

Cumhuriyetimizin köklü kurumlarından Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, hukuk devleti ilkesinin gerçekleştirilmesi ve adaletin tesisi noktasında tarafsız ve bağımsız olarak her koşulda temel hak ve özgürlükleri, evrensel hukuk ilkeleri ışığında daha ileriye taşımak için çalışmalarına devam etmektedir. Adaleti etkin ve hızlı şekilde gerçekleştirmek için üzerimize düşen tüm görevleri eksiksiz yerine getirme gayretinde olduğumuzu ifade ediyor, bu düşüncelerle manevi huzurunuzda saygıyla eğiliyoruz. Ruhunuz şad olsun."







